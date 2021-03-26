ЧМ-2022
Футбол
Стефани Фраппар
Екатерина Монзуль
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#ЧМ-2022 #Футбол #Стефани Фраппар #Екатерина Монзуль

ФИФА впервые назначила женщин главными арбитрами матчей отбора ЧМ по футболу

8 часов назад

Стефани Фраппар и Екатерина Монзуль назначены на мартовские матчи отбора ЧМ-2022. Они станут первыми женщинами в истории чемпионатов мира, которые рассудят отборочные матчи мужских сборных.

ФИФА называет назначение «важной вехой» в развитии женского судейства. Женщины уже судили матчи клубного ЧМ и работали помощниками на матче отбора ЧМ-2022, но еще не возглавляли судейские бригады.

  • Фраппар родом из Франции, ей 37 лет. Она уже неоднократно работала на матчах мужских команд. В 2019 году она судила финал Суперкубка УЕФА, в 2020-м – стала первой женщиной-арбитром на матче Лиги чемпионов.
  • Украинке Монзуль 39 лет. Она тоже неоднократно судила матчи мужских команд, в том числе в украинской Премьер-лиге и Лиге Европы.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт ФИФА
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