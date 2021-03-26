ФИФА впервые назначила женщин главными арбитрами матчей отбора ЧМ по футболу

Стефани Фраппар и Екатерина Монзуль назначены на мартовские матчи отбора ЧМ-2022. Они станут первыми женщинами в истории чемпионатов мира, которые рассудят отборочные матчи мужских сборных.

Фраппар – Нидерланды – Латвия (27 марта).

Монзуль – Австрия – Фарерские острова (28 марта).

ФИФА называет назначение «важной вехой» в развитии женского судейства. Женщины уже судили матчи клубного ЧМ и работали помощниками на матче отбора ЧМ-2022, но еще не возглавляли судейские бригады.