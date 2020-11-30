Стефани Фраппар
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#Стефани Фраппар #Футбол #Лига чемпионов #Ювентус #Динамо К

Впервые матч Лиги чемпионов будет судить женщина

час назад

Стефани Фраппар назначена на матч пятого тура Лиги чемпионов «Ювентус»«Динамо» Киев.

  • В 2019 году она работала на матче за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси».
  • В том же году она стала первой женщиной-судьей, отработавшей матч французской Лиги 1.
  • Еще в 2019-м она судила финальный матч женского чемпионата мира.
Как было на Суперкубке
Женская бригада судей впервые отработала матч еврокубка. Пенальти, два отмененных гола и очень спорный момент
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