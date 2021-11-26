Игрок «Омонии» забил со своей половины поля (~50 метров) в еврокубках. Год назад он сделал то же самое 🤯🤯🤯

Матч «Омонии» и «Карабаха» уже ничего не решал. Из группы Н в Лиге конференций уже вышли «Базель» и «Карабах». Но игра на Кипре привлекла внимание.

Там играли сразу несколько экс-игроков РПЛ – Шейдаев, Озобич (оба у «Карабаха»), Дюриш, Губочан (оба у «Омонии»).

Были автогол и красная карточка (у «Омонии»).

До 88-й минуты было 1:1, потом забил «Карабах» и затем «Омония» – 2:2.

Именно последний гол запомнится надолго. «Омония» забила его со своей половины поля.