Игрок «Омонии» забил со своей половины поля (~50 метров) в еврокубках. Год назад он сделал то же самое 🤯🤯🤯
Матч «Омонии» и «Карабаха» уже ничего не решал. Из группы Н в Лиге конференций уже вышли «Базель» и «Карабах». Но игра на Кипре привлекла внимание.
- Там играли сразу несколько экс-игроков РПЛ – Шейдаев, Озобич (оба у «Карабаха»), Дюриш, Губочан (оба у «Омонии»).
- Были автогол и красная карточка (у «Омонии»).
- До 88-й минуты было 1:1, потом забил «Карабах» и затем «Омония» – 2:2.
Именно последний гол запомнится надолго. «Омония» забила его со своей половины поля.
Автор гола – испанский полузащитник Жорди Гомес, 36-летний воспитанник «Барселоны». В еврокубках он так уже делал. Как перешел в «Омонию» – забил «ПСВ» в Лиге Европы. Тоже со своей половины.
Было это в октябре 2020-го:
Тогда удар был нанесен с 56 метров. Правда, так и не очень понятно, по катящемуся ли мячу.
Кто такой Жорди Гомес:
- За «Барсу» он сыграл один матч в Кубке Испании вместе с Пуйолем, Иньестой и Ларссоном.
- Потом перешел в «Эспаньол», но и там не закрепился.
- Почти десять лет играл в Англии за разные клубы, там стал всего вторым испанцем после Торреса с хет-триком
- А еще – выиграл Кубок с «Уиганом».
В «Омонии» он проводит четвертый сезон, контракт Гомеса рассчитан до 2022 года. Первый сезон в чемпионате Кипра был голевым (восемь мячей), но сейчас в этом турнире Гомес не забивает почти два года.
Зато все получается в еврокубках: два гола в прошлой Лиге Европы и два – в этой Лиге конференций.