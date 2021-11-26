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Карабах
Омония
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#Лига конференций УЕФА #Карабах #Омония

Игрок «Омонии» забил со своей половины поля (~50 метров) в еврокубках. Год назад он сделал то же самое 🤯🤯🤯

38 минут назад
Морозов Михаил

Матч «Омонии» и «Карабаха» уже ничего не решал. Из группы Н в Лиге конференций уже вышли «Базель» и «Карабах». Но игра на Кипре привлекла внимание.

  • Там играли сразу несколько экс-игроков РПЛ – Шейдаев, Озобич (оба у «Карабаха»), Дюриш, Губочан (оба у «Омонии»).
  • Были автогол и красная карточка (у «Омонии»).
  • До 88-й минуты было 1:1, потом забил «Карабах» и затем «Омония» – 2:2.

Именно последний гол запомнится надолго. «Омония» забила его со своей половины поля.

Автор гола – испанский полузащитник Жорди Гомес, 36-летний воспитанник «Барселоны». В еврокубках он так уже делал. Как перешел в «Омонию» – забил «ПСВ» в Лиге Европы. Тоже со своей половины. 

Было это в октябре 2020-го:

Тогда удар был нанесен с 56 метров. Правда, так и не очень понятно, по катящемуся ли мячу.

Кто такой Жорди Гомес:

  • За «Барсу» он сыграл один матч в Кубке Испании вместе с Пуйолем, Иньестой и Ларссоном.
  • Потом перешел в «Эспаньол», но и там не закрепился.
  • Почти десять лет играл в Англии за разные клубы, там стал всего вторым испанцем после Торреса с хет-триком
  • А еще – выиграл Кубок с «Уиганом».

В «Омонии» он проводит четвертый сезон, контракт Гомеса рассчитан до 2022 года. Первый сезон в чемпионате Кипра был голевым (восемь мячей), но сейчас в этом турнире Гомес не забивает почти два года.

Зато все получается в еврокубках: два гола в прошлой Лиге Европы и два – в этой Лиге конференций.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Морозов Михаил
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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