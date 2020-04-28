Когда придумали правило замен? Как оно влияет на игру? Что будет дальше?

Зачем ввели четвертую замену?

Летом 2018-го УЕФА показал дополнение к правилам на топ-турниры: если матч переходит в дополнительное время, команды могут сделать еще по одной замене. Так у тренера появлялось больше пространства для замен уставших или травмированных игроков. Идея возникла еще во время ЧМ-2014: тогда игроки часто получали травмы и команды заканчивали матчи в меньшинстве. Либо тренеру просто не хватало замен для важного тактического хода.

Яркая история – замены вратаря в сборной Голландии. В четвертьфинале вместо Силлессена вышел Крул. Он отбил два удара в серии пенальти (единственные касания мяча), а потом много рассказывал о впечатлениях: всегда мечтал о такой серии пенальти, психологически воздействовал на соперника. Голландцы хотели такой трюк и в полуфинале, но на пенальти с Аргентиной остался Силлессен. Просто у них не осталось замен. Итог – поражение.

Дополнительную замену попробовали еще раньше. К 2017-му она использовалась в английских и немецких кубках. На Кубке конфедераций в России это впервые произошло на уровне сборных, когда в матче Португалии и Чили на замену вышел Желсон Мартиньш. Массово четвертую замену приняли одновременно с введением видеоповторов в 2018-м, но даже так все решается индивидуально. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) только рекомендует.