Футбол
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#Футбол

Когда придумали правило замен? Как оно влияет на игру? Что будет дальше?

28 апреля, 19:30
Александр Плеханов

SVEN SIMON/Global Look Press

Как появилось правило замен?

  • В 1889 году все было примитивно. Вратарь не явился на игру – на его место вставал другой, а потом матч вообще доигрывал третий.
  • Впервые замены полноценно попробовали в отборочных матчах к ЧМ-1954. Даже тогда в этом не было никакой массовости и организованности.
  • В 1958 году замены разрешили окончательно и во всех турнирах. Тогда заменялся только один травмированный игрок или вратарь.
  • С 1988 года количество замен постоянно увеличивалось: 2, 2+1 травмированный, потом 3. В таком виде оно и дошло до современности.
  • Постоянно увеличивалось число игроков на скамейке запасных. Сначала их было пять, потом семь. В Италии позже вообще разрешили держать в запасе 12 игроков.

SVEN SIMON/Global Look Press

Зачем ввели четвертую замену?

Летом 2018-го УЕФА показал дополнение к правилам на топ-турниры: если матч переходит в дополнительное время, команды могут сделать еще по одной замене. Так у тренера появлялось больше пространства для замен уставших или травмированных игроков. Идея возникла еще во время ЧМ-2014: тогда игроки часто получали травмы и команды заканчивали матчи в меньшинстве. Либо тренеру просто не хватало замен для важного тактического хода.

Яркая история – замены вратаря в сборной Голландии. В четвертьфинале вместо Силлессена вышел Крул. Он отбил два удара в серии пенальти (единственные касания мяча), а потом много рассказывал о впечатлениях: всегда мечтал о такой серии пенальти, психологически воздействовал на соперника. Голландцы хотели такой трюк и в полуфинале, но на пенальти с Аргентиной остался Силлессен. Просто у них не осталось замен. Итог – поражение.

Дополнительную замену попробовали еще раньше. К 2017-му она использовалась в английских и немецких кубках. На Кубке конфедераций в России это впервые произошло на уровне сборных, когда в матче Португалии и Чили на замену вышел Желсон Мартиньш. Массово четвертую замену приняли одновременно с введением видеоповторов в 2018-м, но даже так все решается индивидуально. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) только рекомендует.

Как замены влияют на игру и результат?

Известный пример – игровая роль Сульшера в «МЮ». За все время в «Юнайтед» Сульшер забил 28 голов после выхода со скамейки. Особенно мощно получилось в 1999-м, когда «МЮ» играл с клубом «Ноттингем Форрест» (8:1). Сульшер тогда вышел на замену за 20 минут до конца и вкатил четыре гола. Три из этих мячей он забил за три минуты. Всего Сульшер выходил на поле уже во время матча аж 150 раз.

В октябре 2019-го уникальное достижение сотворил Тиаго Мотта. В тот момент он уже завершил игровую карьеру и работал тренером в «Дженоа». Команда Мотты проигрывала «Брешии» после первого тайма, а дальше пошли замены. Кристиан Куаме, Кевин Агудело, Горан Пандев – все трое появились со скамейки, все трое забили. «Дженоа» выиграл матч, а такое событие произошло впервые в истории Серии А.

Тут же интересна философия Маурицио Сарри: он вообще не любит замены и выбирает под них определенных футболистов. В «Наполи» у Сарри был игрок, который ни разу в сезоне-2017/18 не вышел в стартовом составе. Марко Рог сыграл 28 матчей и во всех играх выходил на замену. Всего Рог набегал за сезон 283 минуты – это меньше, чем Лоренцо Тонелли за четыре игры (381). Вторым по числу появлений со скамейки был Зелиньски (22 раза).

imago sportfotodienst/Global Look Press

Какие еще возможны изменения?

ФИФА придумала решение по снижению последствий от коронавируса. Временная мера – увеличение числа замен сразу с трех до пяти, чтобы клубы спокойно проводили ротацию. Так сделают, потому что команды отыграют много матчей в сжатые сроки – ситуация напоминает затянутый Boxing Day в Англии. Предложение ФИФА еще рассмотрит IFAB (нужно одобрение организации), а потом федерации сами примут решение по каждому турниру.

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