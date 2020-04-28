Когда придумали правило замен? Как оно влияет на игру? Что будет дальше?
Как появилось правило замен?
- В 1889 году все было примитивно. Вратарь не явился на игру – на его место вставал другой, а потом матч вообще доигрывал третий.
- Впервые замены полноценно попробовали в отборочных матчах к ЧМ-1954. Даже тогда в этом не было никакой массовости и организованности.
- В 1958 году замены разрешили окончательно и во всех турнирах. Тогда заменялся только один травмированный игрок или вратарь.
- С 1988 года количество замен постоянно увеличивалось: 2, 2+1 травмированный, потом 3. В таком виде оно и дошло до современности.
- Постоянно увеличивалось число игроков на скамейке запасных. Сначала их было пять, потом семь. В Италии позже вообще разрешили держать в запасе 12 игроков.
Зачем ввели четвертую замену?
Летом 2018-го УЕФА показал дополнение к правилам на топ-турниры: если матч переходит в дополнительное время, команды могут сделать еще по одной замене. Так у тренера появлялось больше пространства для замен уставших или травмированных игроков. Идея возникла еще во время ЧМ-2014: тогда игроки часто получали травмы и команды заканчивали матчи в меньшинстве. Либо тренеру просто не хватало замен для важного тактического хода.
Яркая история – замены вратаря в сборной Голландии. В четвертьфинале вместо Силлессена вышел Крул. Он отбил два удара в серии пенальти (единственные касания мяча), а потом много рассказывал о впечатлениях: всегда мечтал о такой серии пенальти, психологически воздействовал на соперника. Голландцы хотели такой трюк и в полуфинале, но на пенальти с Аргентиной остался Силлессен. Просто у них не осталось замен. Итог – поражение.
Дополнительную замену попробовали еще раньше. К 2017-му она использовалась в английских и немецких кубках. На Кубке конфедераций в России это впервые произошло на уровне сборных, когда в матче Португалии и Чили на замену вышел Желсон Мартиньш. Массово четвертую замену приняли одновременно с введением видеоповторов в 2018-м, но даже так все решается индивидуально. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) только рекомендует.
Как замены влияют на игру и результат?
Известный пример – игровая роль Сульшера в «МЮ». За все время в «Юнайтед» Сульшер забил 28 голов после выхода со скамейки. Особенно мощно получилось в 1999-м, когда «МЮ» играл с клубом «Ноттингем Форрест» (8:1). Сульшер тогда вышел на замену за 20 минут до конца и вкатил четыре гола. Три из этих мячей он забил за три минуты. Всего Сульшер выходил на поле уже во время матча аж 150 раз.
В октябре 2019-го уникальное достижение сотворил Тиаго Мотта. В тот момент он уже завершил игровую карьеру и работал тренером в «Дженоа». Команда Мотты проигрывала «Брешии» после первого тайма, а дальше пошли замены. Кристиан Куаме, Кевин Агудело, Горан Пандев – все трое появились со скамейки, все трое забили. «Дженоа» выиграл матч, а такое событие произошло впервые в истории Серии А.
Тут же интересна философия Маурицио Сарри: он вообще не любит замены и выбирает под них определенных футболистов. В «Наполи» у Сарри был игрок, который ни разу в сезоне-2017/18 не вышел в стартовом составе. Марко Рог сыграл 28 матчей и во всех играх выходил на замену. Всего Рог набегал за сезон 283 минуты – это меньше, чем Лоренцо Тонелли за четыре игры (381). Вторым по числу появлений со скамейки был Зелиньски (22 раза).
Какие еще возможны изменения?
ФИФА придумала решение по снижению последствий от коронавируса. Временная мера – увеличение числа замен сразу с трех до пяти, чтобы клубы спокойно проводили ротацию. Так сделают, потому что команды отыграют много матчей в сжатые сроки – ситуация напоминает затянутый Boxing Day в Англии. Предложение ФИФА еще рассмотрит IFAB (нужно одобрение организации), а потом федерации сами примут решение по каждому турниру.