Когда придумали послематчевые пенальти? Кто автор идеи? В чем недостатки?
Напоминаем: пенальти в футболе – это удар с одиннадцатиметровой отметки по статичному мячу. Пенальти назначают за нарушение правил в штрафной. Впервые задумку с пенальти придумал и продвинул Уильям Маккрам еще в 1891 году. С того времени пенальти исполнялись только в игровое время, пока спортивные правила опять не изменились.
Результат матча при ничейном счете обычно определялся переигровкой или жеребьевкой. Так команда могла вылететь из плей-офф чемпионата мира, хотя по игре совсем не уступала. К 1970 году окончательно закрепилось мнение, что это плохо со стороны спорта. Тогда и ввели в правила дополнение о послематчевых одиннадцатиметровых – теперь все решали через них.
Кто придумал идею с серией пенальти?
22 марта пользователь Reddit написал, что в Израиле умер 93-летний Йосеф Даган. Именно Даган считается автором идеи по серии одиннадцатиметровых. Он придумал ее в 1968 году, когда смотрел матч Израиля и Болгарии. Израиль тогда вылетел из олимпийского турнира по жеребьевке. Даган подготовил правила пенальти, а в 1970 году их утвердила ФИФА.
По другой версии основателем пенальти считают Карла Вальда. Бывший арбитр в 1969 году подал заявление о пенальти в баварскую ассоциацию – сам он считает, что пенальти пошли именно от его задумки. Вальд мелькал в публичном пространстве гораздо чаще. В 2006-м он комментировал исход серии пенальти в матче между Швейцарией и Украиной (0:3).
«Швейцарцы – неудачники. Даже школьная команда исполнила бы пенальти лучше. Это было полным разочарованием – они ни разу не забили. Это нервы? Я все равно рад, что сейчас у нас есть пенальти. Все относятся к ним с энтузиазмом, никто не выступает против. Это именно то, как я себе все и представлял», – рассказывал Вальд.
Почему послематчевые пенальти критикуют?
Если воспринимать глобально, то с пенальти все нормально: команды не побеждают в основное и в дополнительное время, а дальше просто соревнуются в мастерстве ударов. Только у фанатов и у некоторых игроков есть мнение, что как раз этого мастерства в пенальти мало – больше влияет элемент удачи и психология. Вспомните хотя бы момент с падением Джона Терри в финале ЛЧ-2008.
Самая частая характеристика по послематчевым пенальти: «Пенальти – это лотерея». Иногда на психологию соперника искусственно влияют действиями тренера. На ЧМ-2014 в сборной Нидерландов на 119-й минуте произошла замена вратаря: Тим Крул вышел на поле, отбил два удара от игроков Коста-Рики и вывел Нидерланды в полуфинал ЧМ.
Хуже всего с нервами было у английских футболистов: сборная Англии 22 года подряд не побеждала в серии пенальти. Серия длилась с 1996 года (тогда Англия победила Испанию) до 2018-го. Исторический момент случился в 1/8 финала чемпионата мира в России: Англия победила Колумбию (1:1, 4:3, пен) и все-таки прошла в следующую стадию.
Пару лет назад произошли временные изменения в порядке исполнения послематчевых пенальти. УЕФА назвал это системой ABBA. Раньше команды просто исполняли удары по очереди – по статистике в таких сериях 60% шансов на победу имела первая команда. Потом схему изменили: теперь первая команда била удары по схеме 1-2-2, а вторая – 2-2-1. За год пробы это правило показалось сложным, поэтому его аннулировали.