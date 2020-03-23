Когда придумали послематчевые пенальти? Кто автор идеи? В чем недостатки?

Напоминаем: пенальти в футболе – это удар с одиннадцатиметровой отметки по статичному мячу. Пенальти назначают за нарушение правил в штрафной. Впервые задумку с пенальти придумал и продвинул Уильям Маккрам еще в 1891 году. С того времени пенальти исполнялись только в игровое время, пока спортивные правила опять не изменились.

Результат матча при ничейном счете обычно определялся переигровкой или жеребьевкой. Так команда могла вылететь из плей-офф чемпионата мира, хотя по игре совсем не уступала. К 1970 году окончательно закрепилось мнение, что это плохо со стороны спорта. Тогда и ввели в правила дополнение о послематчевых одиннадцатиметровых – теперь все решали через них.

Кто придумал идею с серией пенальти?

22 марта пользователь Reddit написал, что в Израиле умер 93-летний Йосеф Даган. Именно Даган считается автором идеи по серии одиннадцатиметровых. Он придумал ее в 1968 году, когда смотрел матч Израиля и Болгарии. Израиль тогда вылетел из олимпийского турнира по жеребьевке. Даган подготовил правила пенальти, а в 1970 году их утвердила ФИФА.