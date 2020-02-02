Льорис редко отбивает пенальти, но именно против «Ман Сити» у него получается
В первом тайме игры «Ман Сити» и «Тоттенхэма» Илкай Гюндоган исполнял пенальти. Забить не удалось – Льорис вытащил мяч и сохранил к перерыву нулевую ничью. Интересно, что для Льориса это был только второй матч в АПЛ после долгого лечения тяжелой травмы. Предыдущая игра была с «Норвичем» – и там он как раз пропустил с пенальти от Пукки.
У Льориса не самая серьезная статистика отраженных пенальти (тер Стеген намного мощнее). За всю карьеру он пропустил с одиннадцатиметровых 71 гол. Всего 15 раз Льорис отбивал пенальти, но четыре спасения были именно в матчах с «Манчестер Сити». Напоминаем: в «Тоттенхэме» Льорис играет с сезона-2012/13.
Льорис остановил трех разных исполнителей пенальти от «Ман Сити» (данные Transfermarkt):
- 18 октября 2014-го. АПЛ, «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 4:1 (отбил удар Агуэро)
- 16 декабря 2017-го. АПЛ, «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 4:1 (отбил удар Жезуса)
- 9 апреля 2019-го. ЛЧ, «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 1:0 (отбил удар Агуэро)
- 2 февраля 2020-го. АПЛ, «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0 (отбил удар Гюндогана)
Естественно, что в играх «Манчестер Сити» Льорис тоже пропускал голы с пенальти. В том самом матче из октября 2014 года Агуэро забил ему два раза из трех. Еще раньше с одиннадцатиметрового отличился Яя Туре, а в апреле 2018-го это сделал Гюндоган. Даже с этими фактами получается, что Льорис отбил половину из всех пенальти в матчах с «Ман Сити».
У игроков «Ман Сити» есть проблема с одиннадцатиметровыми и без Льориса. Opta посчитала, что из клубов Премьер-лиги только «Манчестер Юнайтед» чаще не забивал пенальти с момента старта прошлого сезона. Всего за это время «Ман Сити» не реализовал шесть ударов. Особенно все плохо сейчас – три разных пенальтиста смазали четыре из шести последних пенальти.
Новое спасение Льориса прямо повлияло на результат матча против «Ман Сити». Во втором тайме соперник остался в меньшинстве, когда удалился Зинченко. «Тоттенхэм» реализовал численное преимущество: отличились Бергвейн и Сон. Из-за этой победы «Тоттенхэм» поднялся на единоличное пятое место, но до зоны Лиги чемпионов остается еще четыре очка.