Льорис редко отбивает пенальти, но именно против «Ман Сити» у него получается

Естественно, что в играх «Манчестер Сити» Льорис тоже пропускал голы с пенальти. В том самом матче из октября 2014 года Агуэро забил ему два раза из трех. Еще раньше с одиннадцатиметрового отличился Яя Туре, а в апреле 2018-го это сделал Гюндоган. Даже с этими фактами получается, что Льорис отбил половину из всех пенальти в матчах с «Ман Сити».

У игроков «Ман Сити» есть проблема с одиннадцатиметровыми и без Льориса. Opta посчитала, что из клубов Премьер-лиги только «Манчестер Юнайтед» чаще не забивал пенальти с момента старта прошлого сезона. Всего за это время «Ман Сити» не реализовал шесть ударов. Особенно все плохо сейчас – три разных пенальтиста смазали четыре из шести последних пенальти.

Новое спасение Льориса прямо повлияло на результат матча против «Ман Сити». Во втором тайме соперник остался в меньшинстве, когда удалился Зинченко. «Тоттенхэм» реализовал численное преимущество: отличились Бергвейн и Сон. Из-за этой победы «Тоттенхэм» поднялся на единоличное пятое место, но до зоны Лиги чемпионов остается еще четыре очка.