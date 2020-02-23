Что за правило бокса про белое полотенце? Почему его кидают из угла боксера? Судья обязан подчиниться? Проигрывать так – стыд?
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера: бой остановили в седьмом раунде, когда представитель Уайлдера бросил белое полотенце. Перед этим боксер несколько раз падал, а по ходу боя у него не возникало явных признаков для перехвата инициативы. Сам Уайлдер не согласился с решением команды, но его уже не поменяли. Из-за действий секундантов судья засчитал Уайлдеру технический нокаут.
Уайлдер расстраивался не только из-за самого броска полотенца. Оказалось, что внутри команды боксера по этому поводу тоже возникли разногласия. Джей Диас, главный тренер Уайлдера, рассказал, что полотенце выбросил Марк Бриланд (второй тренер). Перед этим Бриланд консультировался с Диасом по поводу полотенца – тот попросил этого не делать, но Бриланд все равно не послушал.
«Он не хотел этого. Деонтей – страшный панчер. У него всегда есть этот момент, чтобы нанести сильный удар и перевернуть ход боя. Деонтей вернется еще сильнее», – сказал о таком исходе Джей Диас. Сам Уайлдер показал открытое недовольство таким решением одного из тренеров, но подтвердил, что поединок выиграл лучший боец.
Когда и зачем бросают полотенце?
Традиционно это белое полотенце, которым боец вытирают пот и кровь. У каждого боксера в перерывах между раундами есть возможность стереть с лица кровь и пот. Для этого он использует белое полотенце – его же и может бросить на ринг кто-нибудь из тренерского штаба боксера. Полотенце – сигнал для арбитра, что нужна остановка боя. Угол бойца пользуется шансом, когда видит в происходящем угрозу для здоровья боксера.
Ключевой факт: полотенце – это именно сигнал, но не сам факт остановки боя. Решение все равно принимает судья, который в некоторых случаях может проигнорировать появление полотенца. Во многом из-за этого нельзя бросать полотенце, когда боксеру отсчитывают время после нокдауна. Судья в тот момент ведет счет – если начал, то останавливать бой уже нельзя. Поэтому бросок полотенца получился бессмысленным в бою Усика и Ромеро.
В любительском боксе такое правило означает отказ от дальнейшего участия в поединке, в профессиональном боксе бросок полотенца сразу приравнивается к техническому нокауту. Есть подобное правило и в MMA, но там это встречается гораздо реже – из-за скоротечности боя и быстрого перехода инициативы между бойцами. В некоторых американских штатах запрещено останавливать бои броском полотенца – там остановка происходит через уведомление арбитра.
Почему это делает угол боксера?
Тренер часто может предугадать ход поединка по поведению своего бойца. Так произошло с казахстанским боксером Иваном Дычко в финале чемпионата мира по боксу. Там Дычко уверенно доминировал в двух раундах боя с Меджидовым, а потом оказался в нокдауне. Мырзыгали Айтжанов, тренер Дычко, советовался с боксером по остановке боя. Когда Айтжанов уже хотел выбросить полотенце, Дычко остановил тренера. Зря: чуть позже его нокаутировали.
Почти всегда боксер выступает против остановки боя даже в момент полного избиения. Когда команда слепо встает на его сторону, возникает угроза для жизни. Так произошло в 2011 году, когда Сергей Ковалев доминировал в бою с Романом Симаковым. Симаков доказывал арбитру, что может продолжать. Команда видела доминирование Ковалева, но не выбросила полотенце. Итог ужасен: Симаков потерял сознание прямо на ринге, а потом умер в больнице.
Необходимость остановки поединка тогда понимала даже команда Ковалева, но по правилам не могла влиять на происходящее. Вот мнение Абеля Санчеса, тренера Ковалева, о возможной остановке того боя против Симакова: «Сделал бы это после четвертого, максимум пятого раунда. Не думаю, что Роман позднее смог бы потрясти Ковалева мощными ударами. Да, мы стремились к победе, но не хотели при этом нанести тяжелый ущерб здоровью соперника».
Бывают случаи, когда остановка боя выглядит преждевременной. Идеальный пример – случай из 2015-го. Принс Офотсу бился с Рики Барнсом, проигрывал по очкам, но все равно держался достаточно уверенно. В пятом раунде Принс Офотсу окончательно освоился и выдал серию из неплохих ударов, когда прямо ему в руки прилетело полотенце от тренера. Судья остановил поединок и присудил Офотсу технический нокаут. Разбираться с его углом ходил даже соперник.
В боксе принято бороться до конца, но у боксеров не всегда агрессивное отношение к тренерскому броску полотенца. В 2016 году Геннадий Головкин нанес рассечение Келлу Бруку. В какой-то момент Брук видел только одним глазом, но все равно продолжал борьбу. Тогда среагировал тренер Брука, выбросивший на ринг белое полотенце. Брук сказал, что предпочел бы проиграть нокаутом, но все равно поблагодарил тренера за спасение здоровья и карьеры.