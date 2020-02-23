Что за правило бокса про белое полотенце? Почему его кидают из угла боксера? Судья обязан подчиниться? Проигрывать так – стыд?

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера: бой остановили в седьмом раунде, когда представитель Уайлдера бросил белое полотенце. Перед этим боксер несколько раз падал, а по ходу боя у него не возникало явных признаков для перехвата инициативы. Сам Уайлдер не согласился с решением команды, но его уже не поменяли. Из-за действий секундантов судья засчитал Уайлдеру технический нокаут.

Уайлдер расстраивался не только из-за самого броска полотенца. Оказалось, что внутри команды боксера по этому поводу тоже возникли разногласия. Джей Диас, главный тренер Уайлдера, рассказал, что полотенце выбросил Марк Бриланд (второй тренер). Перед этим Бриланд консультировался с Диасом по поводу полотенца – тот попросил этого не делать, но Бриланд все равно не послушал.

«Он не хотел этого. Деонтей – страшный панчер. У него всегда есть этот момент, чтобы нанести сильный удар и перевернуть ход боя. Деонтей вернется еще сильнее», – сказал о таком исходе Джей Диас. Сам Уайлдер показал открытое недовольство таким решением одного из тренеров, но подтвердил, что поединок выиграл лучший боец.