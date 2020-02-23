Уайлдер обещал нокаут для Фьюри, но сам постоянно падал от его ударов
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в их втором поединке. Напоминаем: до этого боя у обоих бойцов не было ни одного поражения. Прошлое пересечение в декабре 2018-го завершилось нокдауном для Фьюри и ничейным исходом. Даже через год никто не понимал, как Фьюри вообще пережил тот удар Уайлдера.
Шоу-программа стартовала задолго до поединка. Фьюри лежал на диване и спокойно рассказывал в интервью, что побьет Уайлдера и закончит вообще все: «Какой смысл сражаться дальше? Хочу жить спокойной жизнью, чтобы от меня все отстали». Уайлдер в ответ давил на нервы Фьюри, хотя тот выглядел показательно спокойно.
Деонтей Уайлдер – риск, энергия, сила. Перед боем он вел себя абсолютно противоположно: Уайлдер бросался агрессивными цитатами и рассказывал о предстоящем нокауте для Фьюри. Разница в агрессии чувствовалась даже в их образах. Фьюри напевал песню и появился на ринге в роли уверенного короля, Уайлдер – в зловещей маске, которую снял только перед стартом.
Ход поединка – абсолютная противоположность событиям до боя. Уайлдер занял оборонительную стойку и отвечал Фьюри редкими ударами. Тот взрывался и забрасывал его агрессивными сериями. Уайлдер сначала упал от удара в голову, потом – от попадания в корпус. Было и еще одно падение, когда боксеры сцепились ногами.
Важно, что идея остановки поединка пришла от команды Уайлдера. Это ее представитель выбросил полотенце, когда Фьюри снова забивал Уайлдера в углу ринга. В седьмом раунде шансов на равную борьбу уже не было. «Деонтей Уайлдер снова станет чемпионом, но я скажу, что сейчас король вернулся на вершину трона», – сказал Фьюри уже после боя.
Уайлдер проиграл впервые в карьере. Когда он отошел от итога поединка, то спокойно рассказывал о своих бойцовских качествах – больше никаких громких слов. Уайлдер так до конца и не принял решение собственного угла, хотя со стороны все понятно. На общий итог поединка показательно отреагировал Канело Альварес: «Хорошее решение рефери».