Уайлдер обещал нокаут для Фьюри, но сам постоянно падал от его ударов

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в их втором поединке. Напоминаем: до этого боя у обоих бойцов не было ни одного поражения. Прошлое пересечение в декабре 2018-го завершилось нокдауном для Фьюри и ничейным исходом. Даже через год никто не понимал, как Фьюри вообще пережил тот удар Уайлдера.

Шоу-программа стартовала задолго до поединка. Фьюри лежал на диване и спокойно рассказывал в интервью, что побьет Уайлдера и закончит вообще все: «Какой смысл сражаться дальше? Хочу жить спокойной жизнью, чтобы от меня все отстали». Уайлдер в ответ давил на нервы Фьюри, хотя тот выглядел показательно спокойно.

Деонтей Уайлдер – риск, энергия, сила. Перед боем он вел себя абсолютно противоположно: Уайлдер бросался агрессивными цитатами и рассказывал о предстоящем нокауте для Фьюри. Разница в агрессии чувствовалась даже в их образах. Фьюри напевал песню и появился на ринге в роли уверенного короля, Уайлдер – в зловещей маске, которую снял только перед стартом.