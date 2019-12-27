Никто до сих пор не понимает, как Фьюри пережил нокдаун от Уайлдера. Скоро они подерутся снова
Теперь это официально: Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри подерутся 22 февраля в Лас-Вегасе.
Они уже бились в Лос-Анджелесе 1 декабря 2018 года. Фьюри дважды побывал в нокдауне. Бой продлился 12 раундов и завершился ничьей раздельным решением судей.
Главное событие того боя – реакция Фьюри после нокдауна в 12-м раунде. Судья уже досчитал до девяти, но боксер поднялся. Как это удалось, даже он сам не знал. Но озвучил версию: «Меня подняла рука бога».
Уайлдер был шокирован не меньше: «Понятия не имею, как Фьюри встал. Я был уверен, что вырубил его. Было видно, как его глаза закатились. Я реально подумал, что это конец».
«Это был бы один из величайших камбэков в истории бокса. Он вернулся даже сильнее, он просто чудо природы», – восхищался Рикки Хаттон.
О реванше начали говорить сразу же. Уайлдер сказал, что подерется с Фьюри снова, когда тот будет готов. Через месяц промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен спрогнозировал: «Бой пройдет до июня 2019-го». Назывались даты в апреле и мае, но апрельский день был неудобен для организаторов из-за близости боя Кроуфорд – Хан. Позже журналист ESPN Дэн Рафаэл сообщил, что реванш может состояться осенью.
В мае Уайлдеру хватило 137 секунд, чтобы нокаутировать Доминика Бризила. Фьюри в это же время сказал, что считает себя первым номером в тяжелом весе. И заодно предположил, что бой с Уайлдером будет в следующем году. Летом контракт на бой был подписан, осталось определиться с датой. Фьюри в июне нокаутировал Тома Шварца.
Тогда же парни вспомнили, что есть трешток.
«Вспомним первый бой. Я чисто выиграл. Как можно не выиграть, если ты был лучше в десяти раундах, а проиграл два? В реванше я нокаутирую его», – заявил Фьюри. «Я нокаутирую Фьюри, но только более взвешенно и драматично», – ответ Уайлдера, который позже назвал соперника трусом. Перепалки в соцсетях продолжались всю осень.
Тогда же Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса, Фьюри победил Отто Уаллина единогласным решением судей. Фьюри также попробовал себя в реслинге на шоу WWE в Саудовской Аравии против Брауна Строумэна.
«Увидимся 22 февраля, и я закончу то, что начал в декабре 2018 года. На этот раз я тебя, бомжара, размажу», – погрозил Фьюри и посоветовал прислать пояс чемпиона за первый бой. Дата фактически уже была известна, но официально ее не озвучили.
Наконец, 27 декабря подтвердилось – до реванша Уайлдер – Фьюри осталось меньше двух месяцев, бой пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе, билеты будут продаваться в ближайшее время.
«Первый бой был спорным. Я обещаю своим фанатам, что во втором поединке сомнений не будет», – первая реакция Уайлдера. «Больше не будет уклонений. Дата была назначена, настоящий чемпион будет коронован. Это незаконченное дело для меня, но 22 февраля этот бомж наконец-то получит то, что он заслужил», – слова Фьюри.
Трешток к этому времени усилится, а реванш точно будет грандиозным с такой-то предысторией. Ждать осталось не так уж долго.