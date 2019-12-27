Никто до сих пор не понимает, как Фьюри пережил нокдаун от Уайлдера. Скоро они подерутся снова

Они уже бились в Лос-Анджелесе 1 декабря 2018 года. Фьюри дважды побывал в нокдауне. Бой продлился 12 раундов и завершился ничьей раздельным решением судей.

Главное событие того боя – реакция Фьюри после нокдауна в 12-м раунде. Судья уже досчитал до девяти, но боксер поднялся. Как это удалось, даже он сам не знал. Но озвучил версию: «Меня подняла рука бога».

Уайлдер был шокирован не меньше: «Понятия не имею, как Фьюри встал. Я был уверен, что вырубил его. Было видно, как его глаза закатились. Я реально подумал, что это конец».

«Это был бы один из величайших камбэков в истории бокса. Он вернулся даже сильнее, он просто чудо природы», – восхищался Рикки Хаттон.