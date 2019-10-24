Тайсон Фьюри пришел в рестлинг, чтобы кайфануть, сыграть спектакль и заработать $15 млн

Тайсон Фьюри – 31-летний боксер-тяжеловес, который пока не проиграл ни одного поединка: 29 из 30 он выиграл, еще в одном – против Деонтея Уайлдера – получил ничью раздельным решением судей.

Последний бой на данный момент был в сентябре 2019-го с Отто Уаллином в Лас-Вегасе. Фьюри победил единогласно, но получил рассечение, на которое наложили 47 швов. «Такая травма может стоить его карьеры», – признался отец Тайсона Джон Фьюри. «Рассечение заживает очень хорошо, словно я практически вампир», – сказал через пару недель сам Тайсон.