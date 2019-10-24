Тайсон Фьюри пришел в рестлинг, чтобы кайфануть, сыграть спектакль и заработать $15 млн
Тайсон Фьюри – 31-летний боксер-тяжеловес, который пока не проиграл ни одного поединка: 29 из 30 он выиграл, еще в одном – против Деонтея Уайлдера – получил ничью раздельным решением судей.
Последний бой на данный момент был в сентябре 2019-го с Отто Уаллином в Лас-Вегасе. Фьюри победил единогласно, но получил рассечение, на которое наложили 47 швов. «Такая травма может стоить его карьеры», – признался отец Тайсона Джон Фьюри. «Рассечение заживает очень хорошо, словно я практически вампир», – сказал через пару недель сам Тайсон.
Второй бой с Уайлдером запланирован на февраль, а пока Фьюри дебютирует в рестлинге. «Я артист от природы, – говорит Фьюри. – Выступлю в WWE (это главная организация, которая проводит соревнования по рестлингу – прим.), где устраивают самые ценные представления в спорте. То, что я всегда и хотел. Всю жизнь я болельщик рестлинга. Из-за большого рассечения в последнем бою у меня теперь много времени, так что я схватил этот шанс обеими руками».
SmackDown – это телевизионная программа о рестлинге. В начале октября Фьюри отправился туда на шоу в Лос-Анджелесе и устроил потасовку. В его сторону толкнули одного из участников, после чего Фьюри попытался выйти на ринг – вмешалась охрана, боксера не пустили.
«Мы посетили шоу, чтобы отпраздновать восьмилетие моего сына – это его любимое шоу. На глазах всей семьи меня оскорбил Брон Строумэн (рестлер – прим.). Меня также пригласили на шоу Monday Night Raw, и если этот большой бомж не будет нормально себя вести, я дам волю рукам», – рассердился Фьюри.
Нового конфликта избежать не удалось – на новом шоу во время дуэли взглядов Фьюри толкнул Строумэна. Драку предотвратили охранники, но ненадолго.
Новая серия – через пару недель. На тренировку Фьюри ворвался Строумэн и спровоцировал драку. В комментариях к этой сцене пожаловались, что Фьюри недостаточно хорошо изображал муки.
К этому времени уже было ясно, что Фьюри и Строумэн подерутся в рамках турнира WWE’s Crown Jewel. Это профессиональное соревнование по рестлингу. Что известно сейчас:
- Бой состоится 31 октября;
- Он будет проведен по всем правилам рестлинга;
- Место – столица Саудовской Аравии Эр-Рияд;
- По слухам, Фьюри получит за этот поединок $15 миллионов. Сам он отказался от комментариев на эту тему;
- Если про 15 млн правда, то это все равно не рекорд, хотя больший гонорар был только у Флойда Мэйвезера ($20 млн в 2008-м).
Фьюри обещает, что будет весело. «Говорите, другие боксеры в WWE не зарабатывали таких денег? Но они и не были действующими линейными чемпионами мира. А я дорогой боец и артист, появился там, где должен. Я устрою шоу для болельщиков со всего мира, включая любителей бокса и рестлинга».