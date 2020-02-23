Тайсон Фьюри
бокс
Деонтей Уайлдер
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#Тайсон Фьюри #бокс #Деонтей Уайлдер

Фьюри слизал кровь Уайлдера, когда разбил ему левое ухо🩸

23 февраля, 10:25

Бой Фьюри и Уайлдера остановили в седьмом раунде, когда представители американца выбросили полотенце. Перед этим Уайлдер несколько раз терял равновесие (от ударов и не только), а из его разбитого левого уха сочилась кровь. Когда заканчивался шестой раунд, Фьюри сцепился с соперником и лизнул его кровь. Так он показал превосходство:

Под ситуацию идеально подходит мем с Шакирой. Это движение языком она исполнила во время выступления на Супербоуле.

«Парень лижет вашу кровь и насмехается. Вероятно, вы должны найти другую профессию», – есть и такая реакция на действия Фьюри. Новую профессию советуют найти Уайлдеру, хотя в его карьере это только первое поражение.

Совсем безумная теория от фанатов: кровь Уайлдера заразная. Из-за этого действия Фьюри выиграл битву, но проиграет войну.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер ESPN
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