Фьюри слизал кровь Уайлдера, когда разбил ему левое ухо🩸
Бой Фьюри и Уайлдера остановили в седьмом раунде, когда представители американца выбросили полотенце. Перед этим Уайлдер несколько раз терял равновесие (от ударов и не только), а из его разбитого левого уха сочилась кровь. Когда заканчивался шестой раунд, Фьюри сцепился с соперником и лизнул его кровь. Так он показал превосходство:
Под ситуацию идеально подходит мем с Шакирой. Это движение языком она исполнила во время выступления на Супербоуле.
«Парень лижет вашу кровь и насмехается. Вероятно, вы должны найти другую профессию», – есть и такая реакция на действия Фьюри. Новую профессию советуют найти Уайлдеру, хотя в его карьере это только первое поражение.
Совсем безумная теория от фанатов: кровь Уайлдера заразная. Из-за этого действия Фьюри выиграл битву, но проиграет войну.