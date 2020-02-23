Фьюри слизал кровь Уайлдера, когда разбил ему левое ухо🩸

Бой Фьюри и Уайлдера остановили в седьмом раунде, когда представители американца выбросили полотенце. Перед этим Уайлдер несколько раз терял равновесие (от ударов и не только), а из его разбитого левого уха сочилась кровь. Когда заканчивался шестой раунд, Фьюри сцепился с соперником и лизнул его кровь. Так он показал превосходство: