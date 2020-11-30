Папа Диоп
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#Папа Диоп #Футбол #АПЛ #Фулхэм #Бирмингем #Вест Хэм #Портсмут #ЧМ-2002

Умер бывший игрок сборной Сенегала Папа Диоп. Ему было 42 года

38 минут назад

Главные моменты из карьеры Папы Диопа:

  • Провел в АПЛ восемь сезонов. Играл за «Фулхэм», «Портсмут», «Вест Хэм» и «Бирмингем».
  • Вместе с «Портсмутом» побеждал в Кубке Англии в сезоне-2007/08.
  • Чемпион Швейцарии вместе с «Грассхоппером» (2001).
  • Обладатель Кубка Греции-2011.
  • Рекордсмен сборной Сенегала по числу голов на чемпионате мира. На ЧМ-2002 забил три мяча и дошел с Сенегалом до четвертьфинала, где уступили Турции (0:1). Это лучший результат в истории сборной Сенегала.

Goal пишет, что Папа Диоп умер в возрасте 42 лет после продолжительной борьбы с болезнью.

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