Умер бывший игрок сборной Сенегала Папа Диоп. Ему было 42 года

Главные моменты из карьеры Папы Диопа:

Провел в АПЛ восемь сезонов. Играл за «Фулхэм», «Портсмут», «Вест Хэм» и «Бирмингем».

Вместе с «Портсмутом» побеждал в Кубке Англии в сезоне-2007/08.

Чемпион Швейцарии вместе с «Грассхоппером» (2001).

Обладатель Кубка Греции-2011.

Рекордсмен сборной Сенегала по числу голов на чемпионате мира. На ЧМ-2002 забил три мяча и дошел с Сенегалом до четвертьфинала, где уступили Турции (0:1). Это лучший результат в истории сборной Сенегала.

Goal пишет, что Папа Диоп умер в возрасте 42 лет после продолжительной борьбы с болезнью.