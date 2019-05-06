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Лента
Матч-центр
Моя команда
Фулхэм
Лондон
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Сайт
www.fulhamfc.com/
Страна
Англия
Стадион
Крэвен Коттедж
Тренер
Скотт Паркер
С. Паркер
Материалы
Состав
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Расписание
Матчи
Таблица
Перенес смерти сестры и друга, ломал челюсть и ребра, дрался, экономил на купонах, рыбачил и читал рэп. Демпси − 🗿
#Клинт Демпси
15 апреля, 16:06
Однажды Магат лечил игрока компрессом из сыра и вина
#Феликс Магат
19 июня, 14:30
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19