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Однажды Магат лечил игрока компрессом из сыра и вина
В сезоне-2013/14 «Фулхэм» тонул. Немецкий тренер Феликс Магат оправдывался: «Не знаю, почему все плохо. Пусть с этим разбираются журналисты, я тоже попробую». Еще в «Фулхэме» постоянно ломались футболисты.
Оообенно страдал защитник и лидер Бреде Хангеланд. В октябре-2013 он вылетел на три месяца из-за колена. Восстановился, но через два месяца травма вернулась. Колено опухало. Клубный доктор уже не справлялся. Он пробовал и уколы обезбола, и иглоукалывание, и эксперименты с кровеносной системой. Все мимо.
«Мы играли с «Саутгемптоном», когда я почувствовал сильную боль. Немного спустил гетру и обалдел: колено стало огромным, красным, где-то были синяки. Я подумал: «Черт, это что за фигня? Я же даже не ударялся». Я позвал врачей, они вкололи мне обезболивающее, наложили компресс из льда во время перерыва. Но в конце матча колену опять стало плохо».
И тут вмешался Магат, ценящий народную медицину. Его совет – компрессы из немецкого сыра, пропитанного вином.
Изначально Хангеланд отказался – Магат даже звонил его маме, чтобы убедить попробовать процедуру. Бывший капитан «Фулхэма» Дэнни Мерфи, который дружил с Хангеландом, рассказывал:
«Магат был в шоке от всего происходящего и поэтому специально все делал во вред, чтобы его выгнали из клуба. Его тренировки были ужасными. Неудивительно, что Бреде так и не смог восстановиться. Я слышал, что Магат предлагал ему лечиться сыром и вином. Я позвонил Бреде сразу, как услышал это, и спросил, не сделал ли он еще себе такой компресс. «Дружище, я сделал это, но пока ничего не чувствую». Я в шоке».
Когда историю расписали все журналисты, Магат оправдывался:
«Я всего лишь предложил. Я не говорил, что это точно нужно и не говорил, что это точно поможет. Я не советовался с врачами и не настаивал – я не настолько идиот. Журналисты выдумывают про вино, это он уже услышал откуда-то сам. Я просто предложил ему прикладывать соленый сыр.
В детстве рядом с моим домом жили целительницы. От них я слышал, что сыр помогает при ушибах и травмах».
Хангеланд за весну не вылечился, а в мае-2014 вылетел еще на полтора месяца.