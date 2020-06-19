Однажды Магат лечил игрока компрессом из сыра и вина

«Мы играли с «Саутгемптоном», когда я почувствовал сильную боль. Немного спустил гетру и обалдел: колено стало огромным, красным, где-то были синяки. Я подумал: «Черт, это что за фигня? Я же даже не ударялся». Я позвал врачей, они вкололи мне обезболивающее, наложили компресс из льда во время перерыва. Но в конце матча колену опять стало плохо».

И тут вмешался Магат, ценящий народную медицину. Его совет – компрессы из немецкого сыра, пропитанного вином.

Изначально Хангеланд отказался – Магат даже звонил его маме, чтобы убедить попробовать процедуру. Бывший капитан «Фулхэма» Дэнни Мерфи, который дружил с Хангеландом, рассказывал:

«Магат был в шоке от всего происходящего и поэтому специально все делал во вред, чтобы его выгнали из клуба. Его тренировки были ужасными. Неудивительно, что Бреде так и не смог восстановиться. Я слышал, что Магат предлагал ему лечиться сыром и вином. Я позвонил Бреде сразу, как услышал это, и спросил, не сделал ли он еще себе такой компресс. «Дружище, я сделал это, но пока ничего не чувствую». Я в шоке».