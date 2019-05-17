Что не так с карьерой Аллегри в «Ювентусе»

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри в конце этого сезона. О причинах говорить не стал – завтра тренер придет на пресс-конференцию вместе с президентом Андреа Аньелли и ответит на все вопросы про журналистов.

За пять лет у Аллегри было много положительных моментов в «Ювентусе». Почти у всех был противовес в виде каких-то отрицательных.

Аллегри выиграл пять чемпионств Серии А. Но здесь нет геройства

Если суммировать с еще одной победой в «Милане», то Аллегри шесть раз выигрывал чемпионат – это второй результат в истории Серии А (первый за Джованни Траппатони – у него 7 золотых медалей). Еще у «Аллегри» отличная персональная статистика. В 269 матчах за «Юве» он победил в 191 случае. У него 71% побед – это лучший процент среди всех тренеров в истории «Ювентуса».