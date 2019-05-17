Что не так с карьерой Аллегри в «Ювентусе»
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри в конце этого сезона. О причинах говорить не стал – завтра тренер придет на пресс-конференцию вместе с президентом Андреа Аньелли и ответит на все вопросы про журналистов.
За пять лет у Аллегри было много положительных моментов в «Ювентусе». Почти у всех был противовес в виде каких-то отрицательных.
Аллегри выиграл пять чемпионств Серии А. Но здесь нет геройства
Если суммировать с еще одной победой в «Милане», то Аллегри шесть раз выигрывал чемпионат – это второй результат в истории Серии А (первый за Джованни Траппатони – у него 7 золотых медалей). Еще у «Аллегри» отличная персональная статистика. В 269 матчах за «Юве» он победил в 191 случае. У него 71% побед – это лучший процент среди всех тренеров в истории «Ювентуса».
Но в наследство от Антонио Конте ему досталась команда, одержавшая 33 победы в 38 матчах (сезон-2013/14) и набравшая аж 102 очка. Притом перед каждым сезоном при Аллегри клуб тратил больше денег на покупки, чем зарабатывал на продаже. Он регулярно усиливался, но даже в такой ситуации ни в одном из сезонов не добивался столь же грандиозного отрыва. Рассматривая только лишь чемпионат Италии, не было ощущения, что при Аллегри «Ювентус» стал еще более монструозным, чем при Конте, хотя и продолжал побеждать.
У Аллегри было два финала ЛЧ. Но он пропустил в них 7 голов
За пять лет в «Ювентусе» он дважды выходил в финалы Лиги чемпионов – это отличный результат. В истории команды лишь один тренер сравнялся с Аллегри по количеству финалов ЛЧ – Джованни Траппатони. И лишь у одного коуча было больше финалов – у Марчелло Липпи. Тот играл в четырех решающих матчах главного кубка Европы.
С другой стороны, при нем «Юве» так и не избавился от клейма лузера в финалах, что уж очень грустно для фанатов. До Аллегри «Ювентус» выиграл всего два решающих матча Кубка/Лиги чемпионов из семи, при нем же таких игр стало девять, а победы так и осталось две. Остановить безумное трио Месси-Суарес-Неймар в 2015-м было сложно, но начисто провалить второй тайм и получить разгром через пару лет от «Реала» – уже чересчур, тем более что в шести предыдущих матчах плей-офф «Юве» тогда пропустил всего один гол. Ну и общие 2:7 от испанцев в обоих финалах – уж слишком несолидный итог.
Аллегри тактически перевернул «Ювентус». И не избежал конфликта
Период Антонио Конте в «Юве» характеризуется использованием схемы с тремя защитников. Расположение футболистов впереди Конте менял редко. Число игроков обороны – еще реже.
Казалось, приход Аллегри ничего особенного не изменит. Но Аллегри оттолкнулся от привычного формата и перевернул игру. С 2014 года, после первого же предсезонного сбора с Максом, Турин стабильно выступает по схеме с четырьмя защитниками. Плюс Аллегри предложил пару вполне работающих расстановок для атакующего механизма: либо центр поля забить двумя центральными полузащитниками и одним опорником, либо оставить рядом с центральным кругом двух игроков и одного поднять в зону АПЗ.
Еще одно тактическое преимущество Аллегри перед Конте – постоянные эксперименты со сменами позиций у отдельных игроков. Яркие примеры: Манджукич ушел с центра нападения на левый фланг, Лихштайнер чаще стал появляться справа. Перформанс с Дибалой был еще круче. В последнем сезоне Дибала из классического нападающего превратился в универсального игрока: играл справа, под нападающим, опускался на позицию атакующего полузащитника.
Но Дибала все равно не умеет играть на фланге, потому, например, вариант с переходом в «Барселону» потерял актуальность – те и так намучились с нелепым Коутиньо. Конечно, это повлияло на игру и настроение, появились конфликты, на что отреагировал даже Роналду. Вопрос об уходе аргентинца из «Юве» наверняка решится летом, статистика «5+6» по «гол плюс пас» в этом сезоне ужасна. Пользу от союза Дибалы и «Ювентуса» перестали получать все стороны. Похоже, даже приход нового тренера не сбережет клуб от потери очень талантливого футболиста.
Аллегри не обрушил клуб. Но восхищаться тренером не будут
За пять лет Аллегри в «Ювентусе» нагреб 11 трофеев, став при этом первым тренером в истории топ-5 лиг, которому четыре года подряд удавались золотые дубли. Даже с учетом всей гегемонии «Юве», тренер уровнем ниже едва ли добился бы тех же успехов. Аллегри, как классический успешный итальянский коуч, умел быть прагматичным, когда это требовалось, умел добиваться титулов, даже если были большие трудности – например, в сезоне-2015/16 «Юве» набрал всего 12 очков в первых десяти турах, но вытерпел неудачную серию и выдал аж 25 побед в следующих 26 матчах.
Однако от ухода Аллегри из «Юве» нет ощущения шока, который был, когда из «Реала» ушел трехкратный победитель ЛЧ Зинедин Зидан. Нет чувства беспокойства, которое могло возникнуть, когда «Барселону» покидал Хосеп Гвардиола. Нет даже вопросов руководству, которыми многие задавались при отставке Хайнкеса из «Баварии». «Ювентус» при Аллегри закрепился в статусе главной команды Италии, редко дающей шанс конкурентам, но не завоевал Европу, купив даже лучшего игрока мира. Именно по этой причине Аллегри не получит восхищения. Хотя на уважение и благодарность он, безусловно, наработал.