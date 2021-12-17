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Хоккей
КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Ак Барс» в Россию. Все из-за ситуации в Казахстане
#КХЛ
06 января, 11:21
Хоккей
КХЛ провела матч в Казахстане, несмотря на запреты регламента. И объяснила решение гарантиями безопаности от властей
#КХЛ
05 января, 19:01
Политика
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
#КХЛ
05 января, 14:50
Хоккей
ЦСКА подписал Даррена Дитца из «Барыса». Это самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ
#ЦСКА (х)
17 декабря 2021, 16:05
Хоккей
«Металлург» обыграл «Барыс» и стал последним участником 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
12 марта 2021, 19:11
Хоккей
«Барыс» сравнял счет в серии с «Металлургом», забив в овертайме. В прошлом матче было 11 шайб, в этом – всего три
#Плей-офф КХЛ
04 марта 2021, 20:42
Хоккей
КХЛ перенесла шесть матчей «Барыса» из-за коронавируса
#Барыс
17 сентября 2020, 11:41
1
Хоккей
КХЛ из-за коронавируса заменила арбитров матча «Динамо» Рига – «Барыс»
#КХЛ
03 сентября 2020, 16:44
Хоккей
Скабелка – новый тренер хоккейного «Локомотива»
#Андрей Скабелка
02 мая 2020, 13:47
Хоккей
«Барыс» снялся с Кубка Гагарина из-за коронавируса
#Барыс
16 марта 2020, 12:24