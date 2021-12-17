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#ЦСКА (х) #КХЛ #Барыс #Даррен Дитц

ЦСКА подписал Даррена Дитца из «Барыса». Это самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ

3 часа назад

ЦСКА и «Барыс» официально объявили о трансфере Даррена Дитца за денежную компенсацию.

  • Он выступает в КХЛ с 2017 года. За это время провел 269 матчей и набрал 174 очка (67 голов и 107 ассистов).
  • В текущем сезоне провел 34 матча и набрал 21 очко (девять голов и 12 ассистов).
  • Он имеет гражданства Канады и Казахстана. На международных турнирах сборных выступает за Казахстан.

В октябре перед стартом сезона «СЭ» выпустил рейтинг зарплат в лиге. Даррен Диц стал единственным хоккеистом, получающим девятизначную сумму – 100 миллионов рублей.

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Источник:
ЦСКА
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