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ЦСКА подписал Даррена Дитца из «Барыса». Это самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ
3 часа назад
ЦСКА и «Барыс» официально объявили о трансфере Даррена Дитца за денежную компенсацию.
- Он выступает в КХЛ с 2017 года. За это время провел 269 матчей и набрал 174 очка (67 голов и 107 ассистов).
- В текущем сезоне провел 34 матча и набрал 21 очко (девять голов и 12 ассистов).
- Он имеет гражданства Канады и Казахстана. На международных турнирах сборных выступает за Казахстан.
В октябре перед стартом сезона «СЭ» выпустил рейтинг зарплат в лиге. Даррен Диц стал единственным хоккеистом, получающим девятизначную сумму – 100 миллионов рублей.
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