КХЛ
Диц из «Барыса» возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ по версии «СЭ». В топ-10 три россиянина
4 часа назад
«Спорт-Экспресс» составил шестой рейтинг зарплат в КХЛ. В него вошли 150 игроков, получающих минимум 35 миллионов рублей в год. Речь идет только о гарантированной зарплате без учета бонусов и премий.
Главное из рейтинга:
- Раньше самым высокооплачиваемым был Дмитрий Яшкин, но после его отъезда в НХЛ лидером стал Даррен Диц из «Барыса» (100 миллионов). Ни один игрок кроме него не получает девятизначную сумму.
- Самым высокооплачиваемым россиянином стал Вадим Шипачев из московского «Динамо» (95 миллионов). В общем рейтинге он занял второе место.
- Всего в топ-10 три россиянина: Алексей Макарченко («Локомотив», 75 млн, восьмое место), Максим Шалунов («Локомотив», 90 млн, четвертое место), Вадим Шипачев («Динамо», 95 млн, второе место).
- «Локомотив» лидирует по числу супердорогих игроков. Четыре хоккеиста получают по 75 миллионов, один – 90 миллионов. На этих пятерых приходится 43% от потолка зарплат клуба (390 миллионов от потолка в 900 миллионов).
- В ЦСКА наибольшее число игроков (14), получающих минимум 35 миллионов. Но зарплаты там распределены более равномерно, чем в «Локомотиве»: шесть игроков получают 50 миллионов и более, остальные восемь – меньше 50 миллионов.
- Шесть клубов в рейтинг не вошли: «Куньлунь», «Адмирал», «Амур», «Нефтехимик», «Северсталь» и рижское «Динамо». «Спорт-Экспресс» считает «Северсталь», «Нефтехимик» и «Динамо» удачными примерами, когда клуб борется за выход в плей-офф не за счет бюджета, а за счет работы менеджеров.
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