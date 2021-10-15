Диц из «Барыса» возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ по версии «СЭ». В топ-10 три россиянина

«Спорт-Экспресс» составил шестой рейтинг зарплат в КХЛ. В него вошли 150 игроков, получающих минимум 35 миллионов рублей в год. Речь идет только о гарантированной зарплате без учета бонусов и премий.

Главное из рейтинга: