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«Барыс» снялся с Кубка Гагарина из-за коронавируса

16 марта, 12:24

«Барыс»

«Барыс» прекратил выступления в КХЛ в этом сезоне. Причина – запрет президентом Казахстана на проведение спортивных мероприятий на территории страны и ограничения на въезд и выезд из-за риска распространения коронавируса. Меры вступают в силу с 16 марта по 15 апреля.

«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя», – сказал президент клуба Борис Иванищев.

Соперник «Барыса» во втором раунде КХЛ – «Сибирь». Матчи проведены не будут.

Ранее с КХЛ снялся финский «Йокерит».

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