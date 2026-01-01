Барыс

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Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса
#Металлург Магнитогорск
Чудесный гол в КХЛ. Игрок «Трактора» убрал финтом защитника и забил в овертайме ✨
#Виталий Кравцов
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
Поведение КХЛ – стыд
#КХЛ
Где вообще сейчас Бердыев? Мы видели его на футболе и хоккее, слышали, что он выиграл дело у «Ростова»
#Курбан Бердыев
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ