Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан
Поделиться:
Комментарии:
0
#Нурсултан Назарбаев #Касым-Жомарт Токаев #Казахстан

Загадка Назарбаева – главный итог Казахстана после протестов. Он поддержал президента, пока его родственники теряют госдолжности

час назад
Валера Полевиков

Протесты в Казахстане закончились. Действующая власть президента Токаева сохранила контроль и справилась с беспорядками. С 19 января по всей стране снимается режим ЧП.

Главная тема во время и после протестов – где первый президент Нурсултан Назарбаев и что с ним? С 28 декабря он не появлялся на публике и молчал. За него говорил пресс-секретарь: «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Касым-Жомарта Токаева для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

Но заявления пресс-секретаря не остановили слухи и конспирологические теории, что Назарбаев либо серьезно болен, либо умер – доказательств не было, но всех настораживало его полное медийное отсутствие в ключевой для истории страны момент.

Но 18 января Назарбаев появился и неожиданно опубликовал видеообращение. За 4 минуты и 31 секунду кадр менялся 37 раз – то есть запись склеивали каждые 7,3 секунды. Возможно, сейчас Назарбаев не готов к долгой речи, зато казахстанцы и другие страны увидели, что он точно в сознании и в курсе всей ситуации. 

Главные тезисы обращения:

• «Целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос».

• «Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему беспочвенны».

• «Я нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. В 2019 году я передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером».

Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?

Что было во взаимоотношениях Назарбаева и Токаева: исчезают портреты и имя на вывесках, а члены семьи теряют работу

В первый день, когда протесты перетекли в беспорядки (5 января), Токаев объявил что вступает в должность председателя Совета безопасности. Ранее эта должность была пожизненно закреплена за Назарбаевым.

Ни в одном выступлении Токаев не упомянул имя Назарбаева и называл Нур-Султан только «столицей».

А в обращении 11 января (когда протесты были почти подавлены) – тактично раскритиковал (такого в Казахстане никто никогда не делал публично): «Благодаря первому президенту, Елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам».

Сейчас по всему Казахстану исчезают портреты Назарбаева, приставка «Нур» и другие детали, связанные с первым президентом. Например, с вывески фонда Назарбаева исчезли его имя и фамилия. А в зале департамента полиции Алматы, где недавно проводил совещание Токаев, со стены убрали имя и фамилию Назарбаева, которые были написаны рядом с его цитатой. Хотя сама цитата осталась.

До январских протестов Токаев не принимал никаких решений по отношению к родственникам и соратникам Назарбаева, которые занимали руководящие должности внутри страны. Сейчас все изменилось:

  1. В начале протестов Токаев снял с должности главу Комитета национальной безопасности – Карима Масимова. Позже стало известно, что Масимов арестован и отправлен в СИЗО – как главный фигурант дела о государственной измене. Масимов был одним из самых близких к Назарбаеву чиновников во время его правления: дважды возглавлял правительство страны и руководил администрацией президента.
  2. Уволен с должности председателя «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев – по неподтвержденным версиям, муж Дариги Назарбаевой.
  3. Уволен с должности председателя «КазТрансОйл» Димаш Досанов – официальный муж Алии Назарбаевой.
  4. Уволен начальник полиции Павлодарской области Нурлан Масимов – брат Карима Масимова.
  5. Освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ Самат Абиш – племянник Нурсултана Назарбаева.
  6. Продал акции в предприятии «КазАзот» и ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев – муж Динары Назарбаевой.

Важная закономерность: никто из членов семьи Назарбаева не привлекается к ответственности. Они просто теряют должности. Единственное исключение – Карим Масимов. Но он хоть и близкий соратник, но не член семьи.

Какие вопросы остаются сейчас

  • Почему Назарбаев выступил только сейчас? Зачем ждал, пока протесты закончатся?
  • Если «никакого конфликта в элите нет», тогда почему Карим Масимов задержан, родственники Назарбаева освобождены с должностей, а Токаев прямо обвиняет внутренние силы в организации беспорядков?
  • Если Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает отношения с Токаевым, то почему видео опубликовано на ютуб-канале и не показано на государственных телеканалах?
  • Увольнение родственников, удаление приставки «Нур» и другая зачистка культа личности Назарабева происходит с его одобрения?
Все фото: Xinhua, zumapress, kremlin pool / global look press
Валера Полевиков
Автор. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер.
Другие темы про Казахстан
Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?
Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри
Что такое ОДКБ и почему российские миротворцы в Казахстане. Разбираем главные вопросы о других странах в казахстанских протестах
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Нурсултан Назарбаев
#Касым-Жомарт Токаев
#Казахстан