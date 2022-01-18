Загадка Назарбаева – главный итог Казахстана после протестов. Он поддержал президента, пока его родственники теряют госдолжности

Протесты в Казахстане закончились. Действующая власть президента Токаева сохранила контроль и справилась с беспорядками. С 19 января по всей стране снимается режим ЧП.

Главная тема во время и после протестов – где первый президент Нурсултан Назарбаев и что с ним? С 28 декабря он не появлялся на публике и молчал. За него говорил пресс-секретарь: «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Касым-Жомарта Токаева для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».

Но заявления пресс-секретаря не остановили слухи и конспирологические теории, что Назарбаев либо серьезно болен, либо умер – доказательств не было, но всех настораживало его полное медийное отсутствие в ключевой для истории страны момент.

Но 18 января Назарбаев появился и неожиданно опубликовал видеообращение. За 4 минуты и 31 секунду кадр менялся 37 раз – то есть запись склеивали каждые 7,3 секунды. Возможно, сейчас Назарбаев не готов к долгой речи, зато казахстанцы и другие страны увидели, что он точно в сознании и в курсе всей ситуации.

Главные тезисы обращения:

• «Целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос».

• «Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему беспочвенны».

• «Я нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. В 2019 году я передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером».