Загадка Назарбаева – главный итог Казахстана после протестов. Он поддержал президента, пока его родственники теряют госдолжности
Протесты в Казахстане закончились. Действующая власть президента Токаева сохранила контроль и справилась с беспорядками. С 19 января по всей стране снимается режим ЧП.
Главная тема во время и после протестов – где первый президент Нурсултан Назарбаев и что с ним? С 28 декабря он не появлялся на публике и молчал. За него говорил пресс-секретарь: «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Касым-Жомарта Токаева для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны».
Но заявления пресс-секретаря не остановили слухи и конспирологические теории, что Назарбаев либо серьезно болен, либо умер – доказательств не было, но всех настораживало его полное медийное отсутствие в ключевой для истории страны момент.
Но 18 января Назарбаев появился и неожиданно опубликовал видеообращение. За 4 минуты и 31 секунду кадр менялся 37 раз – то есть запись склеивали каждые 7,3 секунды. Возможно, сейчас Назарбаев не готов к долгой речи, зато казахстанцы и другие страны увидели, что он точно в сознании и в курсе всей ситуации.
Главные тезисы обращения:
• «Целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос».
• «Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему беспочвенны».
• «Я нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. В 2019 году я передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером».
Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?
Что было во взаимоотношениях Назарбаева и Токаева: исчезают портреты и имя на вывесках, а члены семьи теряют работу
В первый день, когда протесты перетекли в беспорядки (5 января), Токаев объявил что вступает в должность председателя Совета безопасности. Ранее эта должность была пожизненно закреплена за Назарбаевым.
Ни в одном выступлении Токаев не упомянул имя Назарбаева и называл Нур-Султан только «столицей».
А в обращении 11 января (когда протесты были почти подавлены) – тактично раскритиковал (такого в Казахстане никто никогда не делал публично): «Благодаря первому президенту, Елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам».
Сейчас по всему Казахстану исчезают портреты Назарбаева, приставка «Нур» и другие детали, связанные с первым президентом. Например, с вывески фонда Назарбаева исчезли его имя и фамилия. А в зале департамента полиции Алматы, где недавно проводил совещание Токаев, со стены убрали имя и фамилию Назарбаева, которые были написаны рядом с его цитатой. Хотя сама цитата осталась.
До январских протестов Токаев не принимал никаких решений по отношению к родственникам и соратникам Назарбаева, которые занимали руководящие должности внутри страны. Сейчас все изменилось:
- В начале протестов Токаев снял с должности главу Комитета национальной безопасности – Карима Масимова. Позже стало известно, что Масимов арестован и отправлен в СИЗО – как главный фигурант дела о государственной измене. Масимов был одним из самых близких к Назарбаеву чиновников во время его правления: дважды возглавлял правительство страны и руководил администрацией президента.
- Уволен с должности председателя «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев – по неподтвержденным версиям, муж Дариги Назарбаевой.
- Уволен с должности председателя «КазТрансОйл» Димаш Досанов – официальный муж Алии Назарбаевой.
- Уволен начальник полиции Павлодарской области Нурлан Масимов – брат Карима Масимова.
- Освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ Самат Абиш – племянник Нурсултана Назарбаева.
- Продал акции в предприятии «КазАзот» и ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев – муж Динары Назарбаевой.
Важная закономерность: никто из членов семьи Назарбаева не привлекается к ответственности. Они просто теряют должности. Единственное исключение – Карим Масимов. Но он хоть и близкий соратник, но не член семьи.
Какие вопросы остаются сейчас
- Почему Назарбаев выступил только сейчас? Зачем ждал, пока протесты закончатся?
- Если «никакого конфликта в элите нет», тогда почему Карим Масимов задержан, родственники Назарбаева освобождены с должностей, а Токаев прямо обвиняет внутренние силы в организации беспорядков?
- Если Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает отношения с Токаевым, то почему видео опубликовано на ютуб-канале и не показано на государственных телеканалах?
- Увольнение родственников, удаление приставки «Нур» и другая зачистка культа личности Назарабева происходит с его одобрения?