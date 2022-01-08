Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?
Алматы сейчас попал во все новости 2022 года как самый событийный город Казахстана в январских протестах. Изначально люди выступали против повышения цен на газ, а потом против правительства и политической системы.
5 января митинги перестали быть мирными – на улицах начались беспорядки, нападения на полицию, штурм административных зданий, мародерство. Именно в Алматы была самая напряженная обстановка, из-за которой президент Казахстана Токаев отправил в отставку главу Комитета национальной безопасности, ввел режим ЧП по всей стране и обратился за помощью к ОДКБ.
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На данный момент по всей стране ситуация нормализовалась. Кроме Алматы и ближайших городов. Там до сих пор ведутся боевые действия между военными и вооруженными группировками.
Чем особенно это место? Какой у него статус в истории и современности Казахстана? Что надо знать об Алматы? И главное – почему это не столица, но самые бурные события происходят именно там? Разбираемся в этом материале.
Почему именно Алматы стал центром протестов
1. Исторически это самый протестный и либеральный город страны. Одно из главных событий в истории современного Казахстана – протесты 1986 года – произошло именно в Алматы и повлияло на обретение страной независимости. В Алматы любые казахстанские митинги собирают больше всего людей.
2. В Алматы большое классовое разделение. Он считается одновременно и самым богатым, и самым бедным городом страны. Этот парадокс наглядно описывает география города. Есть центр, который называется «Золотой квадрат» – квартал, основанный в 1930-1970 годы и предназначенный для правительственных работников, деятелей науки, искусства, культуры.
Сейчас в «Золотом квадрате» живет обеспеченная элита, а чем дальше от него – тем беднее население. Уровень жизни людей в 10+ километрах от центра очень низкий.
3. Во многом из-за такого классового разделения Алматы считается самым криминальным городом Казахстана. Он постоянно попадает на лидирующие места в списках криминальных городов СНГ и Центральной Азии. И занимает первое место в стране по количеству преступлений.
4. Алматы находится на границе с Кыргызстаном и Китаем.
5. Именно в Алматы орудовали организованные вооруженные банды, устраивающие беспорядки. И именно в Алматы силовики местами действовали странно: например, сняли оцепление с аэропорта и дали его захватить, не оказывали сопротивление при штурме акимата.
Токаев экстренно отправлял в отставку с руководящих должностей людей, которые тесно связаны с предыдущим правительством и президентом. Эти действия и другие факторы намекают на недоверие Токаева к людям Назарбаева.
Сам Назарбаев родился в Алматинской области и состоялся в Алматы. Его семья и ближайшее окружение проживает там. В частности родной брат Болат Назарбаев и племянник Самат АБиш, которые имеют большое влияние в городе. Возможно, именно усиленное влияние представителей бывшей власти сказалось на таком высоком уровне недоверия к власти нынешней.
Как правильно говорить и писать: Алматы, Алма-Ата, Алмата?
Как все начиналось: во времена позднего Средневековья в том районе была стоянка тюркских и монгольских кочевников, которая называлась Алмату́. В 1854 году на ее месте Российская империя заложила военное укрепление Заили́йское, которое и стало началом города. В 1867-м его назвали Верный. С 1921-го переименовали – в Алма-Ата на русском и Алматы на казахском. С 1993 года государственными органами Казахстана на русском и казахском языках город называется Алматы. Хотя русскоязычное население и российские медиа до сих пор называют город Алма-Ата.
Слово «Алма» с тюркского – яблоко. Поэтому Алматы можно перевести как «Яблоневый». А вот Алма-Ата – это соединение двух казахских слов: яблоко и дед. Это название придумали большевики в 1921 году на собрании Президиума ЦИК Туркестанской АССР за полчаса.
У названия Алма-Ата кривое значение. Есть миф, что оно переводится «Отец яблок». Но «Ата» – это дедушка. Поэтому прямой перевод – «Яблоко-дед», что кажется бессмысленным.
Почему Назарбаев перенес столицу из Алматы в город, который позже назовет собственным именем
Идею о переносе Назарбаев впервые высказал на заседании Верховного Совета 6 июля 1994 года. Он назвал 26 причин, почему Акмола (в будущем Астана и затем Нур-Султан) должна стать новой столицей. Главными факторами были центральное расположение города и потенциал для экономического роста.
Алматы исчерпал возможности для дальнейшего роста из-за географического положения (на границе) и экологической ситуации. С Акмолой наоборот: с 1997 по 2021 год население там выросло на 900 тысяч человек.
Акмола уравновесила Казахстан. Даже в вопросе демографии. В начале 90-х распределение населения внутри страны было неравномерным: на юге и юго-востоке основную часть составляли этнические казахи, а на севере и северо-западе – русские. Сейчас в Казахстане остался один город, в котором заметно преобладает русское население – Петропавловск.
Алматы был сложившимся городом со своими устоями. Акмола – возможность строить все заново. «Коммерсант» цитировал известного казахстанского журналиста Дукеша Баимбетова, который сопровождал Назарбаева во многих зарубежных командировках:
«Было это в 1993 году. Мы возвращались из Европы на самолете. Назарбаев вдруг спросил меня: «Дукеш, ты ведь из Акмолы. Что это за город ?» Я начал рассказывать. Назарбаев перебил меня: «А почему бы нам в Казахстане не иметь два прекрасных, лучезарных города – Алматы – город древней истории, и Акмолу – город новой истории?»
Статус Алматы: какое место в жизни Казахстана, что там находится, какие особенности, почему там проблемы с экологией
Алматы был официальной столицей более 70 лет (с 3 апреля 1927 года до 10 декабря 1997 года). После реформы Акмолы за Алматы закрепился новый статус «Южной столицы».
При этом Алматы остается крупнейшим городом Казахстана. Население – почти два миллиона человек (около 11% от общей численности страны). И еще остается культурным, научным, производственным и финансово-экономическим центром Казахстана.
• Город расположен рядом с горами. Точнее в предгорьях Заилийского Алатау – самого северного горного хребта Тянь-Шаня. С любой точки города можно увидеть горы.
• В городе находится единственный в Казахстане и второй в Центральной Азии метрополитен.
• Один из самых теплых городов страны – средняя температура воздуха +10 °C. Легкие заморозки в среднем начинаются в середине октября и заканчиваются в марте. Все остальное время в городе преимущественно солнечно и тепло.
• По данным на начало 2021 года, в Алматы проживают 61,45% казахов, 24,31% русских, 5,42% уйгуров, 1,81% корейцев, 1,31% татар и 5,71% других наций.
• Начиная с 1941 года, Алматы из административно-торгового пункта с пригранично-охранным назначением и слаборазвитой промышленностью превратился в один из крупнейших промышленных центров СССР. Это связано с массовой эвакуацией заводов и рабочих из европейской части страны.
Город находился в глубоком тылу во время войны из-за удобного расположения. Экономически активное население города выросло с 104 тысяч человек в 1919 году до 365 тысяч в 1968 году. На завершающем этапе советского периода Алматы считался одним из самых «зеленых» городов СССР.
• С 1991 года центральные районы города начали резко меняться. Выросла плотность уличного движения, и это негативно сказалось на экологии города. Изначально город был рассчитан проектировщиками на 400 тысяч жителей (сейчас население в пять раз больше).
Алматы находится в предгорной котловине, так же как Афины и Лос-Анджелес. Из-за этого город тяжело проветривается и страдает из-за сильной загазованности воздуха. Над городом часто висит серый смог. Более 80 % загрязнения воздуха в городе приходится на автотранспорт
В 2010 году Алматы вошел в число самых грязных городов мира, по версии рейтинговой компании «NYC Partnership Consulting».