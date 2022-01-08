Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?

Алматы сейчас попал во все новости 2022 года как самый событийный город Казахстана в январских протестах. Изначально люди выступали против повышения цен на газ, а потом против правительства и политической системы.

5 января митинги перестали быть мирными – на улицах начались беспорядки, нападения на полицию, штурм административных зданий, мародерство. Именно в Алматы была самая напряженная обстановка, из-за которой президент Казахстана Токаев отправил в отставку главу Комитета национальной безопасности, ввел режим ЧП по всей стране и обратился за помощью к ОДКБ.

Что такое ОДКБ и почему российские миротворцы в Казахстане. Разбираем главные вопросы о других странах в казахстанских протестах

На данный момент по всей стране ситуация нормализовалась. Кроме Алматы и ближайших городов. Там до сих пор ведутся боевые действия между военными и вооруженными группировками.

Чем особенно это место? Какой у него статус в истории и современности Казахстана? Что надо знать об Алматы? И главное – почему это не столица, но самые бурные события происходят именно там? Разбираемся в этом материале.

Почему именно Алматы стал центром протестов