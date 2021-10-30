Почему чемпионом Казахстана впервые за 11 лет стал «Тобол» из маленького города
В чемпионате Казахстана новый чемпион. Костанайский «Тобол» впервые за 11 лет и во второй раз в истории выиграл лигу.
Долгое время «Астана» и «Кайрат» никого не подпускали к титулу. «Астана» брала чемпионство шесть раз подряд (2013-2019), ее серию в прошлом сезоне прервал «Кайрат».
Уникальность достижения «Тобола» в том, что «Астана» (Нур-Султан) и «Кайрат» (Алма-Ата) – клубы из главных городов страны. С лучшими инфраструктурой и финансами. Костанай – 11-й город Казахстана по населению (248 тысяч человек) и восьмой по площади.
После чемпионства в 2010 году «Тобол» семь лет не попадал даже в четверку. Но прогрессировал в последние годы: 3, 4, 2 и теперь 1 место.
В чем секрет чемпионства?
«В футболе Казахстана почти все решает административный ресурс». «Тоболу» помог интерес акима [губернатор] Костанайской области Архимеда Мухамбетова
Футбольная сила в Костанай пришла с назначения акима Умирзака Шукеева в 1998 году. Он любил футбол и постепенно вкладывался в «Тобол»: и вниманием, и финансированием. В 2002 году клуб впервые попал в тройку чемпионата Казахстана. В 2003-м – играл в Кубке Интертото и даже вышел в третий раунд.
С того момента «Тобол» всегда был в тройке лиги, много раз играл в Кубке УЕФА (были даже ничьи с «Базелем» и «Галатасараем»), выиграл кубок страны, Кубок Интертото. В 2004-м акимом стал Сергей Кулагин – тоже любитель футбола, который продолжал вкладываться в клуб.
Все завершилось в 2010-м, когда «Тобол» впервые в истории стал чемпионом. Так получилось, что после этого команда раскололась. В клубе случился конфликт между главным тренером Равилем Сабитовым и директором Халимжаном Ержановым (благодаря которому клуб так долго и стабильно хорошо выступал). Аким доверился Сабитову, Ержанов ушел.
В итоге из «Тобола» ушли лучшие игроки и лидеры – все, кто не сошелся с Сабитовым. Вместо них пришли средние футболисты, и в следующем сезоне «Тобол» провалился. Сабитова уволили после 12 туров. В 2012-м ушел аким Кулагин – и все расклеилось окончательно. Шесть сезонов подряд «Тобол» был железным середняком.
В 2015-м пришел новый аким Архимед Мухамебетов, и Костанай снова стал футбольным. Вот что рассказывает Фарид Дандыбаев – журналист газеты «Костанайские новости», который почти 20 лет освещает «Тобол»:
«В футболе Казахстана почти все решает административный ресурс. Архимед Мухамбетов глубоко погружен в дела клуба и сильно в него вкладывается. В этом сезоне бюджет клуба со стороны государства был снижен. Президент Токаев указал на то, что профессиональные клубы не должны масштабно финансироваться из госбюджета. Но у «Тобола» появились частные спонсоры. Добровольные или нет – этого я не знаю.
Если Архимед Мухамбетов не уйдет с поста, «Тобол» получит, наверное, еще большее внимания. Ведь команда будет играть в Лиге чемпионов. Например, сейчас на стадионе в Костанае идет реконструкция, чтобы арена соответствовала четвертой категории УЕФА и могла принять ЛЧ».
Ресурсы: зарплаты, три арены, интерес зрителей
Объясняет Айдын Кожахмет – главный футбольный журналист Казахстана:
«Тобол» был самой стабильной командой этого сезона. Не терял лишних очков, проиграл один раз. 18 побед в 26 играх. Из-за поддержки акима у «Тобола» много возможностей и очень сильный состав. Много игроков сборной Казахстана. Качественные легионеры. Тобол» может позволить себе выйти без Тошича в основе и все равно играть хорошо.
По возможностям «Тобол» равен «Астане» и «Кайрату». В плане зарплат – никто, кроме «Кайрата», не платит футболистам больше. У клуба есть основной стадион, манеж, запасной стадион. В футбольной инфраструктуре «Тобол» уступает только «Кайрату».
По ходу сезона у «Тобола» еще сменился тренер: вместо Бабаяна пришел Москаленко. Команда и при Бабаяне играла хорошо, а Москаленко немного улучшил – особенно в атаке. При Бабаяне «Тобол» много забивал со стандартов и больше полагался на оборону. С Москаленко стали играть веселее.
Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри
Фарид Дандыбаев добавляет:
«Сила «Тобола» в обороне – он пропустил меньше всех в чемпионате. Раньше «Тобол» терял очки именно в играх с теми, кого должен побеждать на классе. Сейчас надежная игра позволяла забить один гол и на этом успокоиться.
Еще победа в Суперкубке в начале сезона придала команде импульс, который она сохраняла весь сезон. Победы в чемпионате придали уверенности. Успехи объединяют команду, а неудачи приводят к конфликтам. «Тобол» много побеждал.
В городе возросло внимание к команде. Особенно после эмоциональной домашней победы над хорватским «Хайдуком» в июле. Это был, может быть, лучший домашний матч за последние десять лет. И обстановка на трибунах была сумасшедшая.
Когда арену открыли для посещения зрителями – в очереди за билетами стояли по часу и больше. У меня на работе охранники часто спрашивают, как «Тобол», на каком месте и станет ли чемпионом. Не замечал, что они особые болельщики – значит, внимание действительно возросло».
«Астана» и «Кайрат» слабее обычного
Айдын Кожахмет: «У «Кайрата» было очень слабое начало сезона. «Астана» весь сезон была не на своем уровне. На мой взгляд, «Астана» сама потеряла это чемпионство. В клубе большой бардак – там смена власти и куча проблем в управлении. Очные матчи с «Тоболом» и «Кайратом»: три ничьи и поражение. По ощущениям, Тихонов проигрывал эти игры».
«Астана» Тихонова ушла с поля, обидевшись на судью и упустив золото – это первый матч в истории, который транслировался за пределами страны
Судьи помогали?
Айдын Кожахмет: «Не могу утверждать, что «Тобол» подкупает судей. Но однозначно в этом сезоне в пользу «Тобола» было странное судейство. Это вся страна видит. Были матчи, в которых судьи откровенно ошибались в сторону «Тобола». И таких матчей было несколько. Существует мнение, что есть несколько судей, которые помогают «Тоболу» и их часто назначали на их игры.
При этом не могу сказать, что «Тобол» не заслуживает чемпионства. Это очень сильная команда. Хорошо организованная. Думаю, они могли стать чемпионами и без судейской поддержки в некоторых играх.
Фарид Дандыбаев: «Я бы не сказал, что арбитры роковым образом влияли на результаты. «Тобол» играл стабильно хорошо весь сезон».
Монолог автора этого текста и фаната «Тобола» Валеры Полевикова
Я родился и 20 лет жил в Костанае. Мой первый футбольный матч: 2003 год, Кубок Интертото, «Тобол» – «Полония». Мне шесть, всю игру сижу у мамы на руках, к концу уже засыпаю, устал. Но очень понравилось – и с той игры я многое отдал футболу.
Тогда в Костанае было золотое футбольное время. Еврокубки, каждый год второе или третье место, никаких домашних поражений. Все говорят о футболе, ходят на матчи. Моей главной мечтой лет до десяти было чемпионство «Тобола» – помню, как загадывал его, когда задувал свечки на день рождения.
Нурбол Жумаскалиев (капитан и лучший игрок «Тобола» в истории) был кумиром и ориентиром. Параллельно я занимался в секции и выводил футболистов на поле перед матчами. Когда увидел весь состав вблизи – будто мир перевернулся.
В то время в команду пришел молодой Азат Нургалиев. Сейчас он капитан «Тобола» и во второй раз чемпион. Сильным вратарем был Андрей Мокин. Сейчас ему 40, он до сих пор играет – и стал чемпионом с «Тоболом», а за полгода до этого потащил пенальти от Мбаппе за сборную. Его сменщик сейчас – Султан Буссурманов: парень, с которым я играл в молодежной команде.
После первого чемпионства (в 2010-м) я остыл к «Тоболу» и на несколько лет к футболу вообще. Потом интерес возобновился, но чемпионат Казахстана я уже смотреть не мог. Слишком увлекся европейскими лигами, после которых сложно включать игру «Тараз» – «Тобол».
Сейчас могу считать себя болельщиком «Тобола». За одиннадцать лет посмотрел максимум матчей 20. Переехал. Но всегда следил за результатами, знал, что происходит в клубе.
И вот Тобол» снова чемпион. Всего четвертый титул за 54 года существования клуба. Внутри уже все совсем по-другому. Но первая мысль, когда проснулся утром – сегодня «Тобол» станет чемпионом. И день особенный: светлый, праздничный. Хотя я далеко. Но энергетически я сейчас в Костанае. Чувствую праздник города. Горжусь и радуюсь. За команду, названную в честь реки, из-за которой я сейчас здесь, пишу эти слова, люблю футбол.