Почему чемпионом Казахстана впервые за 11 лет стал «Тобол» из маленького города

В чемпионате Казахстана новый чемпион. Костанайский «Тобол» впервые за 11 лет и во второй раз в истории выиграл лигу.

Долгое время «Астана» и «Кайрат» никого не подпускали к титулу. «Астана» брала чемпионство шесть раз подряд (2013-2019), ее серию в прошлом сезоне прервал «Кайрат».

Уникальность достижения «Тобола» в том, что «Астана» (Нур-Султан) и «Кайрат» (Алма-Ата) – клубы из главных городов страны. С лучшими инфраструктурой и финансами. Костанай – 11-й город Казахстана по населению (248 тысяч человек) и восьмой по площади.

После чемпионства в 2010 году «Тобол» семь лет не попадал даже в четверку. Но прогрессировал в последние годы: 3, 4, 2 и теперь 1 место.

В чем секрет чемпионства?

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Футбольная сила в Костанай пришла с назначения акима Умирзака Шукеева в 1998 году. Он любил футбол и постепенно вкладывался в «Тобол»: и вниманием, и финансированием. В 2002 году клуб впервые попал в тройку чемпионата Казахстана. В 2003-м – играл в Кубке Интертото и даже вышел в третий раунд.

С того момента «Тобол» всегда был в тройке лиги, много раз играл в Кубке УЕФА (были даже ничьи с «Базелем» и «Галатасараем»), выиграл кубок страны, Кубок Интертото. В 2004-м акимом стал Сергей Кулагин – тоже любитель футбола, который продолжал вкладываться в клуб.

Все завершилось в 2010-м, когда «Тобол» впервые в истории стал чемпионом. Так получилось, что после этого команда раскололась. В клубе случился конфликт между главным тренером Равилем Сабитовым и директором Халимжаном Ержановым (благодаря которому клуб так долго и стабильно хорошо выступал). Аким доверился Сабитову, Ержанов ушел.

В итоге из «Тобола» ушли лучшие игроки и лидеры – все, кто не сошелся с Сабитовым. Вместо них пришли средние футболисты, и в следующем сезоне «Тобол» провалился. Сабитова уволили после 12 туров. В 2012-м ушел аким Кулагин – и все расклеилось окончательно. Шесть сезонов подряд «Тобол» был железным середняком.