чемпионат Казахстана

Дата основания
1992 г.
Наиболее титулованный клуб
Астана
Лента
Материалы
Новости
Почему чемпионом Казахстана впервые за 11 лет стал «Тобол» из маленького города
#Тобол
«Астана» Тихонова ушла с поля, обидевшись на судью и упустив золото – это первый матч в истории, который транслировался за пределами страны
#чемпионат Казахстана
Еще один футболист потерял сознание на поле. Случай в Казахстане – спустя сутки после Эриксена
#Лев Кургин
Тренеру чемпионского «Кайрата» – 32 года. Он сын агента и работает уже 11 лет
#Алексей Шпилевский
Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри
3
#чемпионат Казахстана
3
Кто такой Исламхан – главный футболист Казахстана и новый персонаж РПЛ
#Бауыржан Исламхан