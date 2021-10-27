чемпионат Казахстана

Дата основания
1992 г.
Наиболее титулованный клуб
Астана
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Футбол
Тихонов получил два года дисквалификации в Казахстане за сорванный матч против «Кайрата»
#Андрей Тихонов
Футбол
«Кайрат» выиграл первое чемпионство с 2004 года. Там работает 32-летний тренер
#Кайрат
Футбол
Андрей Тихонов – новый главный тренер «Астаны». Он получил назначение в день рождения
#Андрей Тихонов
Футбол
Умер внук Нурсултана Назарбаева. Он числился в академии «Челси» и играл в чемпионате Казахстана
#Айсултан Назарбаев
Футбол
25 игроков казахстанского «Кайсара» заразились коронавирусом
#Кайсар
Футбол
Вагнер Лав перешел в «Кайрат»
#Вагнер Лав