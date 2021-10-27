Андрей Тихонов
чемпионат Казахстана
Кайрат
Астана
Тихонов получил два года дисквалификации в Казахстане за сорванный матч против «Кайрата»
13 минут назад
Инцидент произошел в матче 25-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Астаной» и «Кайратом». На 40-й минуте «Астана» покинула поле из-за судейских решений – главный тренер Андрей Тихонов сказал, что это было решение футболистов. Полный разбор – здесь.
За недисциплинированное поведение команды и нарушение принципов fair play федерация футбола Казахстана дисквалифицировала Тихонова на два года во всех соревнованиях под эгидой КФФ [федерация футбола Казахстана] и ПФЛК [профессиональная футбольная лига Казахстана].
Он не сможет руководить командой со скамейки запасных во время матчей. Начало дисквалификации – 25 октября 2021 года.
Месячную дисквалификацию получил полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян за жест в адрес зрителей.
- За тур до конца чемпионата «Астана» отстает от лидирующего «Тобола» на два очка, но у «Тобола» есть игра в запасе.
- Тихонов тренирует «Астану» с октября-2020. Он выступал за нее как игрок в 2009 году.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые