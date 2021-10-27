Тихонов получил два года дисквалификации в Казахстане за сорванный матч против «Кайрата»

Инцидент произошел в матче 25-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Астаной» и «Кайратом». На 40-й минуте «Астана» покинула поле из-за судейских решений – главный тренер Андрей Тихонов сказал, что это было решение футболистов. Полный разбор – здесь.

За недисциплинированное поведение команды и нарушение принципов fair play федерация футбола Казахстана дисквалифицировала Тихонова на два года во всех соревнованиях под эгидой КФФ [федерация футбола Казахстана] и ПФЛК [профессиональная футбольная лига Казахстана].

Он не сможет руководить командой со скамейки запасных во время матчей. Начало дисквалификации – 25 октября 2021 года.

Месячную дисквалификацию получил полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян за жест в адрес зрителей.