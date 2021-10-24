«Астана» Тихонова ушла с поля, обидевшись на судью и упустив золото – это первый матч в истории, который транслировался за пределами страны

В чемпионате Казахстана жаркая концовка сезона и куча сюжетов. За два тура до конца в таблице были такие расклады:

«Кайрат» потерял шансы на второе и первое место, на чемпионство претендуют «Астана» и «Тобол». Но у «Астаны» сложнее календарь из-за матча с «Кайратом». А у «Тобола» в соперниках два середняка.

В общем, матч предпоследнего тура «Кайрат» – «Астана» – по сути, решающий в чемпионской гонке. Настолько важная игра, что ее показали на телеканале «Матч. Футбол 2». Впервые в истории матч чемпионата Казахстана транслировали за границей.