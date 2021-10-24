«Астана» Тихонова ушла с поля, обидевшись на судью и упустив золото – это первый матч в истории, который транслировался за пределами страны
В чемпионате Казахстана жаркая концовка сезона и куча сюжетов. За два тура до конца в таблице были такие расклады:
«Кайрат» потерял шансы на второе и первое место, на чемпионство претендуют «Астана» и «Тобол». Но у «Астаны» сложнее календарь из-за матча с «Кайратом». А у «Тобола» в соперниках два середняка.
В общем, матч предпоследнего тура «Кайрат» – «Астана» – по сути, решающий в чемпионской гонке. Настолько важная игра, что ее показали на телеканале «Матч. Футбол 2». Впервые в истории матч чемпионата Казахстана транслировали за границей.
Одна из интриг – противостояние тренеров: Курбана Бердыева («Кайрат») и Андрея Тихонова («Астана»). Ну и игроки, которых знает российский зритель. У «Кайрата»: Вагнер Лав, Денис Поляков (играл в «Урале»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа»). У «Астаны»: Антонио Рукавина («Вильярреал»), Валерий Чуперка («Тамбов»), Исламбек Куат («Оренбург», «Химки»).
Хоть «Астана» и борется за чемпионство, положение у Тихонова в клубе так себе. Казахстанский инсайдер Айдын Кожахмет писал, что Тихонова могут уволить, если «Астана» проиграет «Кайрату». Инсайд другого источника: «Единственное условие для продления контракта с Тихоновым (который заканчивается в октябре) – чемпионство в сезоне-2021».
Перед матчем Тихонов акцентировал на честном судействе: «Хочется, чтобы со стороны судей все было ровно, потому что сыграют две лучшие команды. Конечно, это футбол, никто не застрахован от ошибок. Но хочется, чтобы все было честно».
Вероятно, изначальный настрой Тихонова на судейские ошибки сыграл роль. На 40 минуте первого тайма «Кайрат» вел 1:0, и футболисты «Астаны» покинули поле. После игры Тихонов сказал, что это было решение игроков.
В итоге футболисты «Астаны» вернулись на поле. Доиграли матч, счет не изменился: «Кайрат» победил 1:0. Еще один символизм: игру судил Игорь Чесноков – и это был его последний матч, он завершает карьеру арбитра.
Параллельно «Тобол» обыграл «Шахтер» 4:1. Так совпало, что у «Шахтера» вышел резервный состав, потому что через пару дней у них игра в Кубке Казахстана.
Перед последним туром верх таблицы выглядит так:
- «Тобол» – 58 очков.
- «Астана» – 56 очков.
- «Кайрат» – 53 очка.
«Тоболу» нужно обыграть «Акжайык» (8 место) – и он во второй раз в истории станет чемпионом Казахстана. У «Астаны» игра с «Тураном» (12 место).
Андрей Тихонов по ходу чемпионата много раз намекал, что сильнейшие в лиге: «Астана» и «Кайрат», специально не называя «Тобол». В этом сезоне «Тобол» и «Астана» оба раза сыграли 1:1. С «Кайратом» у «Тобола» тоже две ничьи с одинаковым счетом 2:2.