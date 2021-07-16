Бердыев не тренировал два года. Чем он занимался в это время: консультировал в «КАМАЗе» и Казахстане, судился с «Ростовом» из-за долга

Бердыев отдыхал и немного консультировал неожиданные проекты

Спустя несколько дней после ухода Бердыева из «Рубина» выступил президент Татарстана Рустам Минниханов: «Я считаю, что Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет».

Бердыев никак не прокомментировал слова Минниханова. Но сам Минниханов еще через пару дней предложил Бердыеву возглавить академию футбола в Татарстане.

Летом-2019 сразу после ухода вокруг Бердыева было достаточно слухов: «Сочи», «Динамо» и даже «Спартак». Но прокомментировал он их только в сентябре: «Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске».

Слухи множились дальше – в разное время Бердыева сводили то с «Динамо», то со «Спартаком», то еще с какими-то клубами. Но слухи не получали никаких подтверждений. Зато весной этого года Бердыев наконец дотянулся до временной работы.

Сначала Бердыев договорился с «КАМАЗом» о консультациях во время сборов – и делал это совершенно бесплатно. Пресс-служба клуба говорила: «Займет ли Бердыев какую-либо официальную должность? Никаких финансовых условий нет, поэтому комментировать тут нечего».

В мае Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». В клубе он работал в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат». Там сообщили: «Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате».

В «Кайрате» он отказался от зарплаты.