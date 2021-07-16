Бердыев не тренировал два года. Чем он занимался в это время: консультировал в «КАМАЗе» и Казахстане, судился с «Ростовом» из-за долга
Последним местом работы Курбана Бердыева был казанский «Рубин». Оттуда он ушел 5 июня 2019 года. С тех пор Бердыев не тренирует – уже 772 дня.
Мы собрали все занятия и главные новости о Бердыеве за этот период.
Бердыев отдыхал и немного консультировал неожиданные проекты
Спустя несколько дней после ухода Бердыева из «Рубина» выступил президент Татарстана Рустам Минниханов: «Я считаю, что Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет».
Бердыев никак не прокомментировал слова Минниханова. Но сам Минниханов еще через пару дней предложил Бердыеву возглавить академию футбола в Татарстане.
Летом-2019 сразу после ухода вокруг Бердыева было достаточно слухов: «Сочи», «Динамо» и даже «Спартак». Но прокомментировал он их только в сентябре: «Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске».
Слухи множились дальше – в разное время Бердыева сводили то с «Динамо», то со «Спартаком», то еще с какими-то клубами. Но слухи не получали никаких подтверждений. Зато весной этого года Бердыев наконец дотянулся до временной работы.
Сначала Бердыев договорился с «КАМАЗом» о консультациях во время сборов – и делал это совершенно бесплатно. Пресс-служба клуба говорила: «Займет ли Бердыев какую-либо официальную должность? Никаких финансовых условий нет, поэтому комментировать тут нечего».
В мае Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». В клубе он работал в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат». Там сообщили: «Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате».
В «Кайрате» он отказался от зарплаты.
Ругался с «Ростовом» и отсудил полмиллиона евро
Почти сразу же после ухода из «Рубина» Курбан Бердыев вел суд у «Ростова». У клуба были задолженности по некоторым трудовым договорам – в том числе перед Бердыевым. И его представители выиграли эти юридические разбирательства.
Сайт компании «КлеверКонсалт», которая занималась интересами Бердыева в этом процессе:
«Специалисты «КлеверКонсалт» смогли, со ссылками на практику Спортивного арбитражного суда (г. Лозанна, Швейцария) и основополагающие правовые принципы, убедить арбитров Палаты в обоснованности своей позиции, и в пользу К.Б. Бердыева с ФК «Ростов» была взыскана значительная сумма задолженности, от выплаты которой клуб на протяжении длительного времени уклонялся.
По требованиям же других заявителей клуб был вынужден – сразу или чуть позднее – признать их обоснованность, осуществив соответствующие выплаты до момента принятия решения Палатой».
Позже стало известно, что Бердыев выиграл у «Ростова» сумму в 520 тысяч евро. Но клуб не соглашался с этим решением, поэтому оспаривал его. Бердыев даже дал показания против «Ростова».
Что делал еще: ездил в Татарстан и Москву
Тезисно:
• Август-2019: съездил в Туркменистан и обсудил развитие местного футбола с руководством Федерации.
• Сентябрь-2019: пришел на матч «Спартака» и «Зенита» в Москве.
• В октябре-2019 перед матчем «Ак Барса» и «Барыса» выполнил символическое вбрасывание.
• Декабрь-2019. Поучаствовал в церемонии, посвященной старту строительства четырех крытых манежей будущей академии в Татарстане.
Больше не публике Бердыев прямо не появлялся.