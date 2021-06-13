Еще один футболист потерял сознание на поле. Случай в Казахстане – спустя сутки после Эриксена

В матче Евро-2020 Кристиан Эриксен упал на поле. Позже оказалось, что он пережил остановку сердца. Похожая ситуация произошла в Казахстане. Матч Первой лиги «Кайрат-Жастар» – «Окжетпес» остановился на десять минут. Игрок «Кайрата» Лев Кургин потерял сознание на 20-й минуте матча. Первую помощь ему оказал один из соперников. Потом подключились врачи.

Как все было: