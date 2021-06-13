Еще один футболист потерял сознание на поле. Случай в Казахстане – спустя сутки после Эриксена
В матче Евро-2020 Кристиан Эриксен упал на поле. Позже оказалось, что он пережил остановку сердца. Похожая ситуация произошла в Казахстане. Матч Первой лиги «Кайрат-Жастар» – «Окжетпес» остановился на десять минут. Игрок «Кайрата» Лев Кургин потерял сознание на 20-й минуте матча. Первую помощь ему оказал один из соперников. Потом подключились врачи.
Как все было:
«Кайрат» уже опубликовал официальное заявление в соцсетях. Главное:
- Кургин почувствовал недомогание и упал на газон.
- Бригада скорой помощи забрала его в больницу. Там состояние стабилизировалось.
- Сейчас Кургин наблюдается у клубных врачей. Он вернулся на базу.
Лев Кургин – защитник команды «Кайрат-Жастар». Ему 19 лет, играл за молодежную сборную Казахстана. Для Кургина этот сезон стал вторым в клубе «Кайрат-Жастар». Он проводил четвертый матч в Первой лиге Казахстана. Transfermarkt оценивает Кургина в 50 тысяч евро. Кургин был в молодежке «Кайрата», а в январе 2020-го поднялся в «Кайрат-Жастар».