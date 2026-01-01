Алексей Шпилевский

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
«Кайрат» выиграл первое чемпионство с 2004 года. Там работает 32-летний тренер
#Кайрат
Все новости
Материалы
Тренеру чемпионского «Кайрата» – 32 года. Он сын агента и работает уже 11 лет
#Алексей Шпилевский
Все материалы