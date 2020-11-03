Тренеру чемпионского «Кайрата» – 32 года. Он сын агента и работает уже 11 лет

Закончил карьеру из-за травмы спины, работал с детьми в «Лейпциге», берет пример с Нагельсманна

Партнеры Шпилевского по юношеской сборной Белоруссии до сих пор играют на профессиональном уровне. В 2005 году с ним вместе выходили Михаил Сиваков («Оренбург»), Егор Филипенко и Станислав Драгун (оба – БАТЭ). Тот год стал последним, когда юношеская сборная Белоруссии квалифицировалась на чемпионат Европы. Шпилевский там был опорником.

Еще до турнира Шпилевский получил травму спины. Играл на уколах, но до конца травму так и не залечил. Тогда он как раз перешел в юношескую команду «Штутгарта», где и травмировался на тренировке. Вместо футбольной карьеры – тренерская. Позже Шпилевский рассказывал: «Уже в 21 год у меня появилась лицензия категории «А».

Когда в «Барселоне» играл Глеб, Шпилевский попал туда на стажировку к детям. Начинал в «Зонненхоф Гроссаспахе», но первая заметная работа – «Штутгарт». Там Шпилевский так хорошо зарекомендовал себя, что его позже забрали с собой в «Лейпциг». В академию клуба как раз переходил Ральф Рангник вместе со своим персоналом. Шпилевский дорос до команды U16.

Так Шпилевский готовился к играм: