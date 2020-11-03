Тренеру чемпионского «Кайрата» – 32 года. Он сын агента и работает уже 11 лет
«Кайрат» выиграл чемпионат Казахстана. Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский – основной персонаж в этой команде. Шпилевскому всего 32 года, но «Кайрат» уже оказался его не первым местом работы. После сезона в 2019-м Шпилевский был близок к уходу из клуба. Когда остался, наконец-то выиграл первый заметный трофей в карьере.
Закончил карьеру из-за травмы спины, работал с детьми в «Лейпциге», берет пример с Нагельсманна
Партнеры Шпилевского по юношеской сборной Белоруссии до сих пор играют на профессиональном уровне. В 2005 году с ним вместе выходили Михаил Сиваков («Оренбург»), Егор Филипенко и Станислав Драгун (оба – БАТЭ). Тот год стал последним, когда юношеская сборная Белоруссии квалифицировалась на чемпионат Европы. Шпилевский там был опорником.
Еще до турнира Шпилевский получил травму спины. Играл на уколах, но до конца травму так и не залечил. Тогда он как раз перешел в юношескую команду «Штутгарта», где и травмировался на тренировке. Вместо футбольной карьеры – тренерская. Позже Шпилевский рассказывал: «Уже в 21 год у меня появилась лицензия категории «А».
Когда в «Барселоне» играл Глеб, Шпилевский попал туда на стажировку к детям. Начинал в «Зонненхоф Гроссаспахе», но первая заметная работа – «Штутгарт». Там Шпилевский так хорошо зарекомендовал себя, что его позже забрали с собой в «Лейпциг». В академию клуба как раз переходил Ральф Рангник вместе со своим персоналом. Шпилевский дорос до команды U16.
Так Шпилевский готовился к играм:
А так – мотивировал детей в сложные моменты:
Он уехал из Германии, когда захотел большего. Рассказывал, что уже в 30 лет выбирал между работой с молодежкой и клубом, который играет в Лиге Европы. Так и попал в родную Белоруссию, где возглавил «Динамо Брест». Только проработал там шесть недель – ушел после конфликта с руководством и вылета из той самой Лиги Европы.
Шпилевский брал людей из «Лейпцига» с собой в новые клубы. Когда стал главным тренером брестского «Динамо», говорил такое: «На игре с «Гомелем» присутствовал 28-летний специалист, который работал со мной в системе «Лейпцига» пять лет – Томми Йениген. Он станет моим помощником, а отвечать будет в том числе за видеоаналитику».
«Кайрат» – второй клуб в карьере Шпилевского. Там его критиковали за прямолинейную игру и громкие цитаты. Шпилевский однажды ответил так: «Я лично очень рад за ребят, они показывают самый современный футбол в Казахстане, который еще никто и никогда не видел». «Кайрат» при нем забил больше всех в чемпионском сезоне (44 гола), а пропустил меньше всех (13).
Шпилевский до сих пор следит за работой Юлиана Нагельсманна в «Лейпциге». Так говорил весной: «Полностью смотрел матч «Лейпциг» – «Фрайбург». Ни для кого не секрет, что я долгое время работал в «Лейпциге». К тому же мне очень нравится работа Юлиана Нагельсманна. Так что было очень интересно посмотреть, что изменилось в игре его команды».
Алексей Шпилевский – сын агента Николая Шпилевского. Александр Глеб в интервью «КраСаве» рассказывал, что Николай Шпилевский без его разрешения вывел со счета 2,5 миллиона евро. «Мы вложили 1 миллион 200 тысяч в черную икру, но бизнес ляснулся», – ответил тогда Шпилевский. Он занимался делами Глеба, Путило, Амельченко и других известных белорусов.
Сам Алексей Шпилевский тоже имеет связи по всей Европе. Познакомился даже со Станиславом Черчесовым:
Что надо знать о чемпионстве «Кайрата» и роли Шпилевского? Мы спросили журналиста Кожахмета
Факты о чемпионстве «Кайрата»:
- Это третье чемпионство в истории клуба. И первое за 16 лет.
- Вагнер Лав забил шесть голов за 13 матчей. Он пришел бесплатно.
- Пока лучший бомбардир «Кайрата» – Абат Аймбетов. У него 10 голов.
- «Кайрат» стал чемпионом досрочно, конкуренты сыграли даже меньше матчей.
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Казахстанский журналист Айдын Кожахмет рассказал «Голу» о деталях чемпионства «Кайрата». Ниже – его большой монолог:
«Роль Шпилевского в чемпионстве немаловажна. Я бы сказал, что не только его – всего тренерского штаба. У него очень серьезный ассистент по физподготовке. Во время всего этого короткого сезона «Кайрат» был сильнее всех именно в физическом плане. Они по 90 минут в бешеном темпе играли. Можно сказать, что перебегали всех.
Сила Шпилевского – собственная уверенность. Он очень хорошо образован, получил образование в «Лейпциге». У него все продумано: не делает ничего с наскока. Это очень современный тренер. На мой личный взгляд, его слабость заключается в упертости. Есть свой футбол, одна схема – и он ее придерживается, не бывает гибким. Никогда не откажется от высокого прессинга.
Это типичный современный немецкий тренер. Похож на Нагельсманна. В Казахстане много говорят, что Шпилевский копирует Нагельсманна. Не только в игровом плане: разговоры, манера одеваться. Все в его стиле. Тедеско, Нагельсманн – Шпилевский тоже из поколения лэптоп-тренеров, которые не имели богатого игрового опыта. Футбол для них – наука.
На мой взгляд, уровень чемпионата немного упал. Но не из-за этого «Кайрат» стал чемпионом. Думаю, что сам по себе сезон был странный. Начался в марте, три тура отыграли, потом – пауза. В начале июля возобновили, тур сыграли, потом снова ушли на паузу. И только в августе начали играть. Команды не были готовы к такому.
Почти весь чемпионат игрался в одной локации – в Алматы. Преимущество для «Кайрата» заключалось в том, что играли на хороших полях. Если бы игрался классический чемпионат, «Кайрату» было бы сложнее. Пришлось бы столкнуться с проблемами полей. Везде поля более низкого качества, чем в Алматы.
Мое мнение: ключевой фактор победы «Кайрата» в чемпионате – приобретение Вагнера. Он невероятно усилил команду. Именно за счет Вагнера им удавалось в сложных матчах вскрывать оборону соперника. За счет его нестандартных действий и понимания футбола. Вагнер Лав – главная и основополагающая сила «Кайрата».