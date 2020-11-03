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Алексей Шпилевский
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#Кайрат #Футбол #Вагнер Лав #Алексей Шпилевский #чемпионат Казахстана

«Кайрат» выиграл первое чемпионство с 2004 года. Там работает 32-летний тренер

03 ноября, 15:47

«Кайрат» обыграл «Ордабасы» (3:1) и стал чемпионом Казахстана. Прямо сейчас «Кайрат» имеет 44 очка. Ближайший преследователь «Тобол» – 29.

Факты о чемпионстве «Кайрата»:

  • Это первое чемпионство с 2004 года. Даже с Андреем Аршавиным было только три серебра.
  • Вагнер Лав забил в золотом матче. Всего у него уже шесть голов в чемпионате Казахстана.
  • «Кайрат» тренирует 32-летний белорус Алексей Шпилевский. До этого он работал в клубе «Динамо-Брест».
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