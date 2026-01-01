Ак Барс

Дата основания
1956 г.
Достижения
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.
Лента
Материалы
Новости
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Ак Барс» в Россию. Все из-за ситуации в Казахстане
#КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» подписал бывшего игрока «Питтсбурга» Эрика Фера. Он провел в лиге 722 матча и выигрывал Кубок Стэнли
#Эрик Фер
Хоккей
Демерс перешел в «Ак Барс». Он провел в НХЛ 760 матчей, но в этом сезоне был без клуба
#Ак Барс
Хоккей
КХЛ острила Хохрякова из «Салавата» на четыре матча за силовой прием. Пострадавшего увезли в больницу со стадиона
#КХЛ
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» травмировался после силового приема в матче против «Салавата Юлаева». Его увезли на носилках в больницу
#Ак Барс
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в вынесенном матче КХЛ в Дубае
#КХЛ
Хоккей
KHL World Games: во сколько начало матча «Авангард» – «Ак Барс» в Дубае, 3 декабря 2021 года
#КХЛ
Хоккей
KHL World Games: где смотреть матч «Авангард» – «Ак Барс» в Дубае, 3 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» анонсировал соглашение с КХЛ о вынесенном матче в Дубае. Он сыграет там с «Ак Барсом»
#КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» заявил нападающего как вратаря на игру КХЛ. Нескольких игроков не допустили до матча из-за ковида
#Ак Барс
Хоккей
40-летний Зарипов завершит карьеру после этого сезона. Он единственный, кто пять раз выигрывал Кубок Гагарина
#Данис Зарипов
Хоккей
40-летний Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на год
#Данис Зарипов
Футбол
Сборная России и «Рубин» выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175
#Рубин
Хоккей
«Авангард» выиграл у «Ак Барса» и вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Ак Барс» выиграл у «Авангарда». В серии будет седьмой матч
#КХЛ
Хоккей
КХЛ опровергла новость о 30 протестах «Авангарда» на судейство в серии с «Ак Барсом». Лига получила пять запросов
#Авангард
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в пятом матче финала Востока
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» в четвертом матче. Счет в серии – 2-2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» после двух поражений в плей-офф подряд. Теперь счет в серии – 2:1
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» подтвердил госпитализацию своего капитана после первой игры с «Ак Барсом». Но не назвал диагноз
#Авангард
Хоккей
«Ак Барс» впервые проиграл в этом сезоне плей-офф КХЛ
#Ак Барс
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина он сыграет с «Ак Барсом»
#Авангард
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в плей-офф и вышел в финал Восточной конференции
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Квартальнов из «Ак Барса» стал третьим тренером в истории КХЛ со 100 матчами в плей-офф
#Дмитрий Квартальнов
Хоккей
Все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс», «Локомотив» и ЦСКА стали первыми четвертьфиналистами Кубка Гагарина. Они выиграли все матчи своих серий
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА – первый клуб, победивший 100 раз в плей-офф КХЛ. У «Ак Барса» на одну победу меньше
#СКА
Хоккей
«Барыс» проиграл «Металлургу» в первом матче Кубка Гагарина. Команды забили 11 шайб
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» – первый клуб, который вышел в плей-офф КХЛ
#Ак Барс
Хоккей
У «Ак Барса» победная серия из десяти матчей подряд
#Ак Барс
Хоккей
«Ак Барс» расторг контракт с четвертым бомбардиром в истории клуба
#Джастин Азеведо
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» и «Торпедо» забили 12 голов на двоих. Еще один гол не засчитан из-за вылета шайбы за пределы площадки
#Ак Барс
Хоккей
«Ак Барс» – первый клуб КХЛ, который сыграет в форме из переработанного пластика
#Ак Барс
Хоккей
Сын Даниса Зарипова подписал контракт с «Ак Барсом»
#Артур Зарипов
Хоккей
«Амур» забросил 7 шайб лидеру конференции «Ак Барсу»
#КХЛ
Хоккей
В «Ак Барсе» подтверждены случаи заражения коронавирусом
#Ак Барс
Хоккей
СКА взял одно очко в матче, где функции тренера исполнял Ротенберг
#СКА (х)
Хоккей
СКА опять вышел на матч КХЛ молодежным составом. Ротенберг – временный главный тренер
#Роман Ротенберг
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Йокерита» и «Ак Барса». Все из-за контактов с «Нефтехимиком»
#КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
#Ак Барс
Хоккей
ЦСКА – чемпион России, СКА и «Ак Барс» поделили второе место
#КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» подписал Да Косту
#Стефан Да Коста
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с 39-летним Зариповым
#Данис Зарипов
Хоккей
Вратарь-рекордсмен Билялов останется в «Ак Барсе» еще на два года, хотя им интересовались в НХЛ
#Тимур Билялов
Футбол
Российские клубы меняют логотипы на время пандемии коронавируса
#коронавирус
Хоккей
«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон
#Ак Барс
Хоккей
В КХЛ вратарь отразил буллит и начал праздновать, а шайба залетела в ворота. Его клуб проиграл
#КХЛ
Хоккей
Квартальнов стал тренером «Ак Барса»
#Дмитрий Квартальнов
Хоккей
Хоккеист «Ак Барса» стал игроком футбольного КАМАЗа. Он может дебютировать уже послезавтра
#КАМАЗ
Хоккей
Билялетдинов ушел из «Ак Барса»
#КХЛ
Хоккей
Нападающий «Авангарда» поднял шайбу на клюшке и забил из-за ворот
#КХЛ