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Ак Барс
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Ак Барс
Дата основания
1956 г.
Достижения
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.
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07 апреля 2021, 21:30
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Квартальнов из «Ак Барса» стал третьим тренером в истории КХЛ со 100 матчами в плей-офф
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