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коронавирус
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Футбол
Рубин
Ак Барс
Динамо
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#коронавирус
#Футбол
#Хоккей
#Динамо
#Рубин
#Ак Барс
Российские клубы меняют логотипы на время пандемии коронавируса
26 марта 2020, 19:24
Уже сделали «Ак Барс», «Динамо» и «Рубин».
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