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#коронавирус #Футбол #Хоккей #Динамо #Рубин #Ак Барс

Российские клубы меняют логотипы на время пандемии коронавируса

26 марта 2020, 19:24

Уже сделали «Ак Барс», «Динамо» и «Рубин».

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