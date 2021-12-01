KHL World Games: во сколько начало матча «Авангард» – «Ак Барс» в Дубае, 3 декабря 2021 года

«Авангард» и «Ак Барс» проведут вынесенный матч регулярного сезона КХЛ. Он пройдет 3 декабря в 16:15 по московскому времени.

Матч состоится в рамках проекта KHL World Games. Мероприятие называется Dubai Ice Show. В него входит шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Оно состоится 4-5 декабря на той же арене.

«Ак Барс» уже участвовал в KHL World Games. В декабре 2019-го клуб играл против «Салавата Юлаева» в Давосе.

В ледовом шоу выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Где смотреть матч «Авангард» – «Ак Барс»