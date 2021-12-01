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KHL World Games: во сколько начало матча «Авангард» – «Ак Барс» в Дубае, 3 декабря 2021 года
4 часа назад
«Авангард» и «Ак Барс» проведут вынесенный матч регулярного сезона КХЛ. Он пройдет 3 декабря в 16:15 по московскому времени.
Матч состоится в рамках проекта KHL World Games. Мероприятие называется Dubai Ice Show. В него входит шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Оно состоится 4-5 декабря на той же арене.
«Ак Барс» уже участвовал в KHL World Games. В декабре 2019-го клуб играл против «Салавата Юлаева» в Давосе.
В ледовом шоу выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова.
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