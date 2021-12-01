KHL World Games: где смотреть матч «Авангард» – «Ак Барс» в Дубае, 3 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Авангард» и «Ак Барс» сыграют в матче регулярного сезона КХЛ. Команды входят в пятерку лидеров Восточной конференции.

Игра начнется 3 декабря в 16:15 по московскому времени. Место проведения – «Кока-Кола Арена» в Дубае. КХЛ ТВ покажет игру в прямом эфире.

«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» оба матча в сезоне. Они проходили в Казани. Новый матч состоится в рамках проекта KHL World Games.