Эрик Фер
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#Эрик Фер #КХЛ #Ак Барс

«Ак Барс» подписал бывшего игрока «Питтсбурга» Эрика Фера. Он провел в лиге 722 матча и выигрывал Кубок Стэнли

час назад

Эрик Фер

«Ак Барс»

Эрик Фер подписал с «Ак Барсом» контракт до конца сезона. Клуб объяснил, что трансфер «добавит стабильности на льду».

  • Феру 36 лет. Большую часть карьеры он провел в НХЛ. Наиболее известен по выступлениям за «Вашингтон», за который провел в общей сложности девять сезонов. В 2018-м выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».
  • Всего в НХЛ провел 722 матча, в которых набрал 233 очка (122 гола и 111 ассистов).
  • Последние два сезона играл в швейцарской «Женеве-Серветт».

Это второй канадский хоккеист, подписанный «Ак Барсом» за неделю. 20 декабря клуб подписал Джейсона Демерса, отыгравшего в НХЛ 760 игр.

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Источник:
«Ак Барс»
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