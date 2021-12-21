«Ак Барс» подписал бывшего игрока «Питтсбурга» Эрика Фера. Он провел в лиге 722 матча и выигрывал Кубок Стэнли

Эрик Фер подписал с «Ак Барсом» контракт до конца сезона. Клуб объяснил, что трансфер «добавит стабильности на льду».

Феру 36 лет. Большую часть карьеры он провел в НХЛ. Наиболее известен по выступлениям за «Вашингтон», за который провел в общей сложности девять сезонов. В 2018-м выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».

Всего в НХЛ провел 722 матча, в которых набрал 233 очка (122 гола и 111 ассистов).

Последние два сезона играл в швейцарской «Женеве-Серветт».

Это второй канадский хоккеист, подписанный «Ак Барсом» за неделю. 20 декабря клуб подписал Джейсона Демерса, отыгравшего в НХЛ 760 игр.