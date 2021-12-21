Эрик Фер
КХЛ
Ак Барс
«Ак Барс» подписал бывшего игрока «Питтсбурга» Эрика Фера. Он провел в лиге 722 матча и выигрывал Кубок Стэнли
час назад
Эрик Фер подписал с «Ак Барсом» контракт до конца сезона. Клуб объяснил, что трансфер «добавит стабильности на льду».
- Феру 36 лет. Большую часть карьеры он провел в НХЛ. Наиболее известен по выступлениям за «Вашингтон», за который провел в общей сложности девять сезонов. В 2018-м выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».
- Всего в НХЛ провел 722 матча, в которых набрал 233 очка (122 гола и 111 ассистов).
- Последние два сезона играл в швейцарской «Женеве-Серветт».
Это второй канадский хоккеист, подписанный «Ак Барсом» за неделю. 20 декабря клуб подписал Джейсона Демерса, отыгравшего в НХЛ 760 игр.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые