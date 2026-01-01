Эрик Фер

Дата рождения
7 сентября 1985 г.
Достижения
Обладатель Кубка Стэнли 2016 г.
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Хоккей
«Ак Барс» подписал бывшего игрока «Питтсбурга» Эрика Фера. Он провел в лиге 722 матча и выигрывал Кубок Стэнли
#Эрик Фер
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