«Ак Барс» расторг контракт с четвертым бомбардиром в истории клуба

Джастин Азеведо провел в «Ак Барсе» 6,5 сезона. В начале декабря он уехал в Канаду по семейным обстоятельствам. «СЭ» писал, что у Азеведо был конфликт с тренером Квартальновым.

Теперь «Ак Барс» и Азеведо официально расторгли контракт. Генеральный менеджер «Ак Барса» Якубов сказал: «В сложившейся ситуации мы не смогли найти другого выхода».

Азеведо – четвертый бомбардир и третий снайпер в истории «Ак Барса». Он сыграл в КХЛ 420 матчей, в которых набрал 314 очков (112+202).