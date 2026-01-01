Ак Барс

Дата основания
1956 г.
Достижения
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.
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Как прошел матч КХЛ в Дубае: шейх вбросил шайбу, игру открыли Загитова и Навка
#КХЛ
Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
Шайба в игре КХЛ попала в женщину и рассекла ей лицо. Игрок извинился уже в перерыве
#КХЛ
«Ак Барс» уволил чирлидерш из-за курса на семейные ценности. Их нанял «Сочи» – на матч против «Ак Барса»
#Ак Барс
Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
#Илья Сафонов
Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок
#Альберт Яруллин
Хоккеист «Ак Барса» забил, хотя уезжал от ворот и на них не смотрел
#Артем Галимов
Думали о материале по российской молодежке, но написали про камеру
#Хоккей
Хоккеист «Ак Барса» забивал в трех матчах подряд. Судьи отменили все голы
#Михаил Глухов
Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
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#СКА
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«Ак Барс» весь год веселится в соцсетях: троллит соперников из-за формы и трофеев, пародирует телепередачу, вспоминает Зидана
#Ак Барс
Россия разгромила Канаду в шесть шайб, а лучшим игроком все равно признали вратаря
#Амир Мифтахов
Агент, который привозит легионеров в топ-клубы КХЛ
#Алеша Пилко
Эту победу России сделал защитник Журавлев. Вытащил шайбу с линии, когда до гола оставались сантиметры
#Даниил Журавлев
КХЛ второй год проводит матчи в Европе – и все ими довольны. Так повышают популярность лиги
#КХЛ
Где вообще сейчас Бердыев? Мы видели его на футболе и хоккее, слышали, что он выиграл дело у «Ростова»
#Курбан Бердыев
«Ремни и углы перестали работать». Хоккейный «Ак Барс» запустил в продажу штрафной бокс для детей
#Ак Барс
Более пяти часов без пропущенных голов! В российском хоккее обновили рекорд сухой серии
#Тимур Билялов
У «Нефтехимика» 9 побед подряд. У них толковый тренер, классный состав и молодой лидер
#Нефтехимик
Сейв кипера «Ак Барса» – магия. Хотя он говорит, что просто повезло
#Адам Рейдеборн
Действующий чемпион КХЛ уже вылетел из плей-офф. Это не сенсация
#КХЛ
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ