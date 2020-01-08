Думали о материале по российской молодежке, но написали про камеру

Суть такая: если выброшенная из зоны обороны шайба попадает в табло или любой другой объект над площадкой, то удаления нет. Именно этим и руководствовались арбитры, когда принимали решение. Только камера как раз и не находилась над площадкой, а уже была за ее пределами – это грамотно описано в разборе эпизода от «СЭ». Но вымерять ее расположение в конце финального матча просто никто бы не стал, да и сам момент – редкость.

Телеграм-канал «Эпицентр» перевел слова эксперта TSN Боба Маккензи: «В правилах ИИХФ есть пункт, согласно которому удаления нет, если шайба задела какой-либо объект над ледовой площадкой. Возможно, судьи применили его в этом случае. Но я думаю, что Канаде в этом моменте очень, очень, очень повезло. Здесь должно было быть удаление. Камера TSN находилась за стеклом, чтобы избежать подобных спорных случаев».

Вывод: это все-таки удаление, но арбитры точно могли правильно расценить эпизод в такой момент?

У камеры появился аккаунт в твиттере

The TSN Camera – если понадобились новости по тому моменту, то вам надо туда. Весь контент сводится к многочисленным репостом и публикациям, связанным с TSN, камерой и тем выбросом шайбы. За пару суток там набралось уже больше 600 читателей. Первый пост вообще набрал 379 лайков и 82 репоста.