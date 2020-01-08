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Дмитрий Воронков
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#Хоккей #КХЛ #Ак Барс #Дмитрий Воронков

Думали о материале по российской молодежке, но написали про камеру

08 января, 09:35
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В финале хоккейного МЧМ Россия проиграла Канаде (3:4) в матче, вокруг которого набралось сразу несколько сюжетов:

Мы на «Голе» думали, что по результатам турнира напрашивается еще один материал – рассказ о главных игроках российской сборной. Только оказалось, что вокруг никто не говорит про мощного Дмитрия Воронкова, разносившего всех защитников у ворот соперника. Никому не нужен Никита Александров, набравший очки во всех играх этого МЧМ. Забывают и про Александра Романова – а он вообще уже играет в чемпионском ЦСКА.

Принимаем реальность: этим парням пока далеко до сегодняшнего уровня Панарина и Тарасенко (которых и показывали на «Матч ТВ» в той игре 2011-го). Всех героев и антигероев турнира затмила мимолетная деталь из финального матча с Канадой. В конце игры канадский игрок выбросил шайбу за пределы площадки, но в полете она задела камеру. Россияне просили удаление – это оставило бы канадцев втроем.

Судьи посовещались, удаление не дали, а дальше случился информационный взрыв. Двое суток после финала все обсуждают ту самую камеру – судейское решение сделали чуть ли не главной причиной поражения. Высказался даже главный тренер российской молодежки Валерий Брагин: «Там какое-то непонятное совещание было. Конечно, там были чистые две минуты. Какую-то камеру придумали».

Сразу проясним ситуацию тремя пунктами, чтобы вы лучше поняли смысл материала:

  1. Судьи имели основания (пусть и спорные), чтобы не удалять канадца.
  2. Россия и без этого уже играла в большинстве – это точно не главный шанс в матче.
  3. Эпизод с камерой – именно то необычное и отличительное, о чем интересно говорить.

Арбитры вспомнили пункт правил, а TSN зря страховался

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Слава Маламуд первым опубликовал в твиттере отсылку к правилам IIHF.

Суть такая: если выброшенная из зоны обороны шайба попадает в табло или любой другой объект над площадкой, то удаления нет. Именно этим и руководствовались арбитры, когда принимали решение. Только камера как раз и не находилась над площадкой, а уже была за ее пределами – это грамотно описано в разборе эпизода от «СЭ». Но вымерять ее расположение в конце финального матча просто никто бы не стал, да и сам момент – редкость.

Телеграм-канал «Эпицентр» перевел слова эксперта TSN Боба Маккензи: «В правилах ИИХФ есть пункт, согласно которому удаления нет, если шайба задела какой-либо объект над ледовой площадкой. Возможно, судьи применили его в этом случае. Но я думаю, что Канаде в этом моменте очень, очень, очень повезло. Здесь должно было быть удаление. Камера TSN находилась за стеклом, чтобы избежать подобных спорных случаев».

Вывод: это все-таки удаление, но арбитры точно могли правильно расценить эпизод в такой момент?

У камеры появился аккаунт в твиттере

The TSN Camera – если понадобились новости по тому моменту, то вам надо туда. Весь контент сводится к многочисленным репостом и публикациям, связанным с TSN, камерой и тем выбросом шайбы. За пару суток там набралось уже больше 600 читателей. Первый пост вообще набрал 379 лайков и 82 репоста.

«Я просто законопослушная камера», – так в этом аккаунте отреагировали на отсылку к правилам. Через репосты мы узнали и о реакции в Канаде на эту тему. «О, храни всевышний камеру TSN у центра площадки», – написал в твиттере хоккеист «Нэшвилла» Мэтт Дюшен. Даже официальный твиттер сборной Канады прямо связал золотую медаль МЧМ и камеру TSN.

«Ак Барс» показал расправу над камерой

За пределами хоккейных матчей «Ак Барс» показывает новый уровень креатива. Мы уже рассказывали, как клуб запустил в продажу штрафной бокс для детей, а в его цене обыграл телефонный код Казани. Теперь клуб вписался в ситуацию с камерой. С ней (конечно, не с той самой) показательно расправился игрок молодежки Дмитрий Воронков. Все это показали в эфире клубного телевидения.

Если и завершать рассказ о молодежном ЧМ, то именно этим видео:

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