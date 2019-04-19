КАМАЗ
ПФЛ
Артем Лукоянов
Ак Барс
Поделиться:
Комментарии:
0
#КАМАЗ #Ак Барс #ПФЛ #Артем Лукоянов

Хоккеист «Ак Барса» стал игроком футбольного КАМАЗа. Он может дебютировать уже послезавтра

19 апреля 2019, 15:09

Артем Лукоянов – известный форвард казанского «Ак Барса», в хоккейном клубе он провел восемь сезонов и прошлой весной выиграл с ним Кубок Гагарина. 

Сегодня о переходе хоккеиста объявил футбольный клуб КАМАЗ, который идет вторым в зоне «Урал-Поволжье» в ПФЛ. Лукоянов будет играть там под 89-м номером. Его уже приняли в команде.

Еще в январе Лукоянов говорил о том, что мечтает хотя бы 5-10 минут провести в профессиональном футболе на какой-нибудь позиции. Он даже потренировался с «Рубином», а болеет за «Спартак». «Мы, наверно, пойдем по ступенькам – сначала КАМАЗ, потом «Рубин», а затем быть может и «Спартак», – смеясь, делился планами хоккеист.

Дебютировать в КАМАЗе и войти в историю Лукоянов может уже послезавтра, 21 апреля. Команда примет на своем стадионе «Уфу-2». Посещаемость домашних матчей КАМАЗа составляет 1-2 тысячи человек при вместимости стадиона в шесть тысяч. Интересно, вызовет ли возможный дебют хоккеиста в футболе дополнительный зрительский интерес. 

Еще по теме
Весь год «Авангард» провел в 3000 км от дома и фанатов – в городе, который его не ждал. Репортаж «Гола» из Балашихи
Запредельная сенсация НХЛ: «Тампа» выиграла регулярку с рекордом побед, но вылетела в плей-офф 0:4
Овечкин подрался впервые за 9 лет. Отправил в нокаут русского лидера «Каролины»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#КАМАЗ
#Ак Барс
#ПФЛ
#Артем Лукоянов