Хоккеист «Ак Барса» стал игроком футбольного КАМАЗа. Он может дебютировать уже послезавтра

Еще в январе Лукоянов говорил о том, что мечтает хотя бы 5-10 минут провести в профессиональном футболе на какой-нибудь позиции. Он даже потренировался с «Рубином», а болеет за «Спартак». «Мы, наверно, пойдем по ступенькам – сначала КАМАЗ, потом «Рубин», а затем быть может и «Спартак», – смеясь, делился планами хоккеист.

Дебютировать в КАМАЗе и войти в историю Лукоянов может уже послезавтра, 21 апреля. Команда примет на своем стадионе «Уфу-2». Посещаемость домашних матчей КАМАЗа составляет 1-2 тысячи человек при вместимости стадиона в шесть тысяч. Интересно, вызовет ли возможный дебют хоккеиста в футболе дополнительный зрительский интерес.