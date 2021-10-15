«Авангард» анонсировал соглашение с КХЛ о вынесенном матче в Дубае. Он сыграет там с «Ак Барсом»

«Авангард» и КХЛ 17 октября подпишут меморандум о вынесенном матче в Дубае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на клуб.

Речь идет об игре регулярного чемпионата против «Ак Барса». Игру планировали в Балашихе, но если ее в итоге сделают вынесенной, то она пройдет в Дубае.

На 17 октября запланирована пресс-конференция, на которой будут руководители «Авангарда», департамента туризма Дубая и спортивный совет города.

О возможном проведении матча в ОАЭ было известно и раньше. Но конкретики представители «Авангарда» не давали, ограничиваясь только подтверждением переговоров об этом.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов говорил, что идея принадлежит президенту КХЛ Алексею Морозову. «Наша идея в том, чтобы в день России на выставке «Экспо» представить страну очень яркими спортивными – «Ак Барсом» и «Авангардом», привлечь фигуристов. Если получится, мы представим Россию на льду с хорошими традициями», – говорил Крылов в начале октября.