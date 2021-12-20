Демерс перешел в «Ак Барс». Он провел в НХЛ 760 матчей, но в этом сезоне был без клуба

Защитник Джейсон Демерс подписал с «Ак Барсом» контракт до конца этого сезона. Его прошлый клуб – «Аризона», за которую в сезоне-2020/21 он провел 41 матч в НХЛ.

В этом сезоне Демерс выступал за сборную Канады на Кубке Первого канала, но находился без клуба. Он оценил выступления:

«Мне понравился европейский хоккей, матч Россия – Канада был похож на плей-офф. Команды очень плотно обороняются, у игроков много мастерства, мне подходит такой стиль. Я могу играть в обороне и атаке, готов показывать силовой хоккей, выходить в меньшинстве и большинстве».

В НХЛ Демерс провел 12 сезонов. За 760 матчей он набрал 230 очков (48+182). Четыре последних сезона Демерс провел в «Аризоне».