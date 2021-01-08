Ак Барс
КХЛ
Хоккей
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ак Барс #КХЛ #Хоккей

У «Ак Барса» победная серия из десяти матчей подряд

вчера, 20:48

В последний раз «Ак Барс» проигрывал в регулярке КХЛ 1 декабря. С тех пор – серия из десяти матчей без поражений.

Факты:

Сейчас «Ак Барс» идет на первом месте Восточной конференции с 68 очками. Отрыв от «Авангарда», который второй – восемь баллов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Россия сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией в группе на МЧМ-2022
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ак Барс
#КХЛ
#Хоккей