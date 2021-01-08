У «Ак Барса» победная серия из десяти матчей подряд

В последний раз «Ак Барс» проигрывал в регулярке КХЛ 1 декабря. С тех пор – серия из десяти матчей без поражений.

Факты:

40 забитых шайб+один реализованный победный буллит.

10 пропущенных голов.

Победы над «Нефтехимиком», «Автомобилистом», «Металлургом», минским и московским «Динамо», «Спартаком», «Йокеритом» и «Трактором».

Сейчас «Ак Барс» идет на первом месте Восточной конференции с 68 очками. Отрыв от «Авангарда», который второй – восемь баллов.