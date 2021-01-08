Ак Барс
КХЛ
Хоккей
У «Ак Барса» победная серия из десяти матчей подряд
вчера, 20:48
В последний раз «Ак Барс» проигрывал в регулярке КХЛ 1 декабря. С тех пор – серия из десяти матчей без поражений.
Факты:
- 40 забитых шайб+один реализованный победный буллит.
- 10 пропущенных голов.
- Победы над «Нефтехимиком», «Автомобилистом», «Металлургом», минским и московским «Динамо», «Спартаком», «Йокеритом» и «Трактором».
Сейчас «Ак Барс» идет на первом месте Восточной конференции с 68 очками. Отрыв от «Авангарда», который второй – восемь баллов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые