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#Ак Барс #КХЛ #Хоккей

«Ак Барс» – первый клуб КХЛ, который сыграет в форме из переработанного пластика

13 ноября, 16:38

Что надо знать о новой форме хоккейного «Ак Барса»:

  • Это экологический проект компании «Татнефть».
  • На каждом свитере указано точное число бутылок, использованных при подготовке.
  • «Ак Барс» сыграет в новой черной форме по выходным. Первый раз – 14 ноября.

ХК «Ак Барс»

ХК «Ак Барс»

Сборная России по футболу играла в форме из переработанного пластика на ЧМ-2018. «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Спартак» и «МЮ» тоже делали третий комплект из пластиковых бутылок.

Сын Даниса Зарипова подписал контракт с «Ак Барсом»

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