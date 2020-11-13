Артур Зарипов
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Данис Зарипов
Ак Барс
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#Артур Зарипов #Ак Барс #КХЛ #Хоккей #Данис Зарипов

Сын Даниса Зарипова подписал контракт с «Ак Барсом»

вчера, 16:20

Данису Зарипову 39 лет. Он пять раз выигрывал Кубок Гагарина вместе с магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом». Сейчас Зарипов как раз играет за «Ак Барс». В этом сезоне он провел в КХЛ девять матчей и набрал восемь очков.

Теперь контракт с «Ак Барсом» подписал Артур Зарипов. Соглашение рассчитано на два года и сделано по трехстороннему формату. Артур Зарипов сможет играть в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Артуру Зарипову 17 лет. До этого он играл в молодежной лиге Восточного Онтарио.

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