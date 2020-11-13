Сын Даниса Зарипова подписал контракт с «Ак Барсом»

Данису Зарипову 39 лет. Он пять раз выигрывал Кубок Гагарина вместе с магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом». Сейчас Зарипов как раз играет за «Ак Барс». В этом сезоне он провел в КХЛ девять матчей и набрал восемь очков.

Теперь контракт с «Ак Барсом» подписал Артур Зарипов. Соглашение рассчитано на два года и сделано по трехстороннему формату. Артур Зарипов сможет играть в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Артуру Зарипову 17 лет. До этого он играл в молодежной лиге Восточного Онтарио.

«Ак Барс» – первый клуб КХЛ, который сыграет в форме из переработанного пластика