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«Ак Барс» – первый клуб КХЛ, который сыграет в форме из переработанного пластика
вчера, 16:38
Что надо знать о новой форме хоккейного «Ак Барса»:
- Это экологический проект компании «Татнефть».
- На каждом свитере указано точное число бутылок, использованных при подготовке.
- «Ак Барс» сыграет в новой черной форме по выходным. Первый раз – 14 ноября.
Сборная России по футболу играла в форме из переработанного пластика на ЧМ-2018. «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Спартак» и «МЮ» тоже делали третий комплект из пластиковых бутылок.
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