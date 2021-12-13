КХЛ
Ак Барс
Салават Юлаев
Дмитрий Воронков
Петр Хохряков
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#КХЛ #Ак Барс #Салават Юлаев #Дмитрий Воронков #Петр Хохряков

КХЛ острила Хохрякова из «Салавата» на четыре матча за силовой прием. Пострадавшего увезли в больницу со стадиона

4 часа назад

Петр Хохряков дисквалифицирован на четыре матча по итогам игры «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в КХЛ (2:4). Он использовал силовой прием против соперника, лига расценила это как атаку в голову или шею (видео эпизода).

  • Хохряков столкнулся с Дмитрием Воронковым во втором периоде и получил удаление до конца матча.
  • После контакта Воронков упал на лед и не поднимался, его унесли на носилках и доставили в больницу. РИА «Новости Спорт» писал, что Воронков терял сознание
  • Спустя несколько часов его отпустили из больницы. «Ак Барс» не раскрыл диагноз, а Воронков сказал только, что «пока не видит левым глазом».
  • Сроки восстановления Воронкова неизвестны. Из-за травмы он точно не сыграет за Россию на Кубке первого канала.
Источник:
КХЛ
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