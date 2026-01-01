Петр Хохряков

Дата рождения
16 января 1990 г.
Достижения
Обладатель Кубка Гагарина (2015)
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Хоккей
КХЛ острила Хохрякова из «Салавата» на четыре матча за силовой прием. Пострадавшего увезли в больницу со стадиона
#КХЛ
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